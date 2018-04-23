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الوطن

الخميس.. عقد المؤتمر الدولي الثاني لأمراض الصدر والتغذية للأطفال

منذ 39 دقيقة
كتب: سهاد الخضري
الخميس.. عقد المؤتمر الدولي الثاني لأمراض الصدر والتغذية للأطفال

مؤتمر طبي _ ارشيفية

ينعقد الخميس المقبل، المؤتمر الدولي الثاني لأمراض الصدر والتغذية للأطفال والمقرر عقده فى الفترة من 26 إلى27 أبريل بفندق توليب جولدن بلازا سيتي ستار.

ويعقد المؤتمر برئاسة الدكتور ثروت دراز أستاذ أمراض حساسية الصدر، والدكتور إيهاب خيري، رئيس وحدة التغذية الإكلينكية بطب عين شمس، ويشارك في المؤتمر نخبة من الأساتذة والعلماء من مختلف جامعات مصر بالإضافة لخبراء أجانب من دول مختلف في أمراض الصدر والتغذية.

ويسبق المؤتمر ورش عمل فى أمراض الصدر والتغذية ومن المقرر أن يشارك المؤتمر مجموعة من الشخصيات العامة على رأسهم الدكتور جمال سامي علي، محافظ الفيوم، والدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتور أحمد السعيد يونس رئيس الجمعية المصرية لطب الأطفال، وكوكبة من أساتذة طب الأطفال في مصر بالإضافة لمجموعة من كبار الإعلاميين والثقافة والفن ويقام المؤتمر تحت تنظيم شركة ليدرز المتخصصة في تنظيم المؤاتمرات الطبية.

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