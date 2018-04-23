حاسبات ومعلومات المنيا تنظم مسابقة "ACM Sa3edy"

للمرة الثالثة على التوالي تنظم كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنيا مسابقة البرمجة "ACM Sa3edy" على مستوي الجمهورية والتي أطلق بدء فعالياتها الدكتور جمال الدين الدين علي أبو المجد رئيس جامعة المنيا والدكتور عبد المجيد أمين عميد كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، بمشاركة 7 جامعات هي المنيا وبني سويف وأسيوط وبنها وعين شمس وجنوب الوادي والفيوم.

وأوضح الدكتور جمال أبو المجد، أن مسابقات فريق ACM ساهمت في تحسين مسار طلاب الحاسبات والمعلومات ورفع كفائتهم في حل المشكلات البرمجية والتي يعتبر عامل هام لتميز خريج كلية الحاسبات، وتوفير فرصة عمل متميزة له في سوق العمل.

وأشار الدكتور عبد المجيد أمين، إلى أن مسابقة ACM عبارة عن 12 مسألة برمجية، ويسمح للمتسابقين بالحل باستخدام واحدة من اللغات البرمجية وهي الـ C وC++ وJava ويتم تقسيم الطلاب من الجامعات المختلفة إلى فرق طلابية كل فرقة تشتمل على 3 طلاب وتستمر فعاليات المسابقة 5 ساعات بعدها يتم التحكيم وإعلان أسماء الفائزين.

وقال الطالب أحمد محمد الشافعي بالفرقة الرابعة بكلية الحاسبات ورئيس فريق ACM، إن الفريق أنشأ منذ سبعة سنوات، وتعد المسابقة الأكبر على مستوى صعيد مصر في مجال حل المشكلات البرمجية، حيث قدمت وزارة الصناعة تدريبات لكل المتسابقين ويدعم المسابقة مصر الخير، كما يساعد رئيس الفريق 3 مساعدين من طلاب الكلية هم علاء دردير بالفرقة الثالثة بحاسبات المنيا ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة، ومريم أشرف بالفرقة الرابعة، وعبد الله محمد زين بالفرقة الرابعة.