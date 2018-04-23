مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي يشيد باكتشافات الغاز والبترول في مصر

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، ميجيل آرياس كانتيه، مفوض الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبي، والوفد المرافق له، لبحث مجالات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالمفوض الأوروبي والوفد المرافق له، معربًا عن تقديره للتعاون القائم مع الإتحاد الأوروبي في عدد من المجالات، مشيرًا إلى الإنجازات التي حققتها الدولة فى القطاعات التنموية المختلفة، إذ شهد مجال قطاع الطاقة اكتشافات جديدة للغاز والبترول، وإقامة العديد من محطات توليد كهرباء ضخمة، فضلًا عما تحقق في قطاعات متنوعة مثل الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات وإقامة المدن الجديدة، والزراعة، وتنمية منطقة قناة السويس، ومشروعات ربط سيناء، موضحًا أنه تم التغلب على التحديات التي كانت قائمة، منوهًا إلى خطر الإرهاب وأهمية تكاتف المجتمع الدولي، لتجفيف منابع تمويله ووقف الدعم المادي والفني المقدم إليه من بعض الأطراف.

وعرض رئيس الوزراء الجهود المبذولة من جانب الدولة لتنمية قطاع الطاقة، موضحًا أن تلك الجهود لا تقتصر على توفير الطاقة اللازمة للمشروعات المتوقع إقامتها في إطار الخطة الطموحة للدولة خلال الفترة القادمة، وإنما أيضًا وضع استراتيجية لتنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، والعمل على تطوير الببنية التحتية في مجال الطاقة على مستوى الجمهورية.

وأكد رئيس الوزراء "تطلعنا للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، وأهمية التعاون التكنولوجي والعلمي والصناعي، والاستفادة من خبرة الاتحاد الأوروربي في مجال رفع القدرات، وأن مصر أصبح لديها كل الإمكانيات اللازمة لأن تتحول إلى مركز إقليمي للطاقة".

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية تطوير الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي على نحو أكثر تطورًا بما يؤكد تنامي دور مصر في هذا المجال وأهمية الاستفادة من الخبرات الفنية للاتحاد الأوروبي.

من جانبه، أشار المفوض الأوروبي إلى النجاحات القياسية التي تحققت في قطاع البترول واكتشافات الغاز الجديدة بالبحر المتوسط، معربًا عن تقدير الاتحاد الأوروبي للمشاركة الفعالة لمصر في التعاون الجاري في مجال الطاقة، وتنامى دور مصر المحوري في هذا المجال، لافتًا إلى نظرة الاتحاد الاوروبى لمصر باعتبارها البوابة الرئيسية للاستفادة من تلك الاكتشافات، في ضوء توافر البنية الأساسية المطلوبة من مصانع الإسالة والموانئ وشبكات خطوط الغاز بالإضافة للموقع الاستراتيجى.

وأعرب المفوض الأوروبي عن تطلع الاتحاد الأوروبي، لزيادة التعاون مع مصر بشكل وثيق، كما أكد تأييد الاتحاد لجهود برنامج الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مشيدًا بالفعاليات التي حضرها في مصر، والتي تضمنت مؤتمر أعمال ومعرض للشركات الأوروبية العاملة فى مجال الطاقة، لجذب الاستثمارات وإلقاء الضوء على دعم الاتحاد الأوروبى للتطورات الجارية بقطاع الطاقة فى مصر.

وشهد رئيس مجلس الوزراء عقب اللقاء مراسم توقيع مذكرة تفاهم حول "الشراكة الاستراتيجية فى مجال الطاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي التي وقعها وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية، ومفوض الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبي، وتأتي في إطار توافق مصر والاتحاد الأوروبي، وتطوير علاقاتهما وتعاونهما في قطاع الطاقة خلال الفترة 2018 - 2022، في مجالات تتضمن دعم تطوير قطاع البترول والغاز، واستمرار الدعم لإصلاحات قطاع الكهرباء، بجانب تطوير مركز تداول الطاقة، وتحقيق المزيد من الدعم في مجال الطاقة المتجددة من خلال معايير ومشروعات مشتركة، فضلاً عن دعم إضافي لاستراتيجيات وسياسات وتدابير كفاءة الطاقة عبر مختلف القطاعات، ودفع التعاون في المجالات التكنولوجية والعلمية والصناعية في مجال الطاقة.