تسجيل الدخول

الوطن

مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي يشيد باكتشافات الغاز والبترول في مصر

منذ 18 دقيقة
كتب: وائل سعد
مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي يشيد باكتشافات الغاز والبترول في مصر

المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، ميجيل آرياس كانتيه، مفوض الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبي، والوفد المرافق له، لبحث مجالات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالمفوض الأوروبي والوفد المرافق له، معربًا عن تقديره للتعاون القائم مع الإتحاد الأوروبي في عدد من المجالات، مشيرًا إلى الإنجازات التي حققتها الدولة فى القطاعات التنموية المختلفة، إذ شهد مجال قطاع الطاقة اكتشافات جديدة للغاز والبترول، وإقامة العديد من محطات توليد كهرباء ضخمة، فضلًا عما تحقق في قطاعات متنوعة مثل الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات وإقامة المدن الجديدة، والزراعة، وتنمية منطقة قناة السويس، ومشروعات ربط سيناء، موضحًا أنه تم التغلب على التحديات التي كانت قائمة، منوهًا إلى خطر الإرهاب وأهمية تكاتف المجتمع الدولي، لتجفيف منابع تمويله ووقف الدعم المادي والفني المقدم إليه من بعض الأطراف.

وعرض رئيس الوزراء الجهود المبذولة من جانب الدولة لتنمية قطاع الطاقة، موضحًا أن تلك الجهود لا تقتصر على توفير الطاقة اللازمة للمشروعات المتوقع إقامتها في إطار الخطة الطموحة للدولة خلال الفترة القادمة، وإنما أيضًا وضع استراتيجية لتنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، والعمل على تطوير الببنية التحتية في مجال الطاقة على مستوى الجمهورية.

وأكد رئيس الوزراء "تطلعنا للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، وأهمية التعاون التكنولوجي والعلمي والصناعي، والاستفادة من خبرة الاتحاد الأوروربي في مجال رفع القدرات، وأن مصر أصبح لديها كل الإمكانيات اللازمة لأن تتحول إلى مركز إقليمي للطاقة".

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية تطوير الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي على نحو أكثر تطورًا بما يؤكد تنامي دور مصر في هذا المجال وأهمية الاستفادة من الخبرات الفنية للاتحاد الأوروبي.

من جانبه، أشار المفوض الأوروبي إلى النجاحات القياسية التي تحققت في قطاع البترول واكتشافات الغاز الجديدة بالبحر المتوسط، معربًا عن تقدير الاتحاد الأوروبي للمشاركة الفعالة لمصر في التعاون الجاري في مجال الطاقة، وتنامى دور مصر المحوري في هذا المجال، لافتًا إلى نظرة الاتحاد الاوروبى لمصر باعتبارها البوابة الرئيسية للاستفادة من تلك الاكتشافات، في ضوء توافر البنية الأساسية المطلوبة من مصانع الإسالة والموانئ وشبكات خطوط الغاز بالإضافة للموقع الاستراتيجى.

وأعرب المفوض الأوروبي عن تطلع الاتحاد الأوروبي، لزيادة التعاون مع مصر بشكل وثيق، كما أكد تأييد الاتحاد لجهود برنامج الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مشيدًا بالفعاليات التي حضرها في مصر، والتي تضمنت مؤتمر أعمال ومعرض للشركات الأوروبية العاملة فى مجال الطاقة، لجذب الاستثمارات وإلقاء الضوء على دعم الاتحاد الأوروبى للتطورات الجارية بقطاع الطاقة فى مصر.

وشهد رئيس مجلس الوزراء عقب اللقاء مراسم توقيع مذكرة تفاهم حول "الشراكة الاستراتيجية فى مجال الطاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي التي وقعها وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية، ومفوض الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبي، وتأتي في إطار توافق مصر والاتحاد الأوروبي، وتطوير علاقاتهما وتعاونهما في قطاع الطاقة خلال الفترة 2018 - 2022، في مجالات تتضمن دعم تطوير قطاع البترول والغاز، واستمرار الدعم لإصلاحات قطاع الكهرباء، بجانب تطوير مركز تداول الطاقة، وتحقيق المزيد من الدعم في مجال الطاقة المتجددة من خلال معايير ومشروعات مشتركة، فضلاً عن دعم إضافي لاستراتيجيات وسياسات وتدابير كفاءة الطاقة عبر مختلف القطاعات، ودفع التعاون في المجالات التكنولوجية والعلمية والصناعية في مجال الطاقة.

أخبار متعلقة
وزير البترول: الاتحاد الأوروبي يساعد مصر لتصبح مركزا إقليميا للطاقة

وزير البترول: الاتحاد الأوروبي يساعد مصر لتصبح مركزا إقليميا للطاقة
ممثل الاتحاد الأوروبي: مجال تدوير المخلفات في مصر واعد لخلق فرص عمل

ممثل الاتحاد الأوروبي: مجال تدوير المخلفات في مصر واعد لخلق فرص عمل
بالفيديو| وزير البترول: الاتحاد الأوروبي يمنح مصر 68 مليون يورو

بالفيديو| وزير البترول: الاتحاد الأوروبي يمنح مصر 68 مليون يورو
"الملا": منحة من الاتحاد الأوروبي بـ68 مليون يورو لتوصيل الغاز للمنازل

"الملا": منحة من الاتحاد الأوروبي بـ68 مليون يورو لتوصيل الغاز للمنازل
وزير البيئة يلتقي مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي

وزير البيئة يلتقي مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي
مفوض الاتحاد الأوروبي: سوق الغاز المصري سيصبح من الأهم عالميا

مفوض الاتحاد الأوروبي: سوق الغاز المصري سيصبح من الأهم عالميا
شاكر: اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي تشمل استراتيجية الطاقة حتى 2035

شاكر: اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي تشمل استراتيجية الطاقة حتى 2035

التعليقات

5 عالميين يعتذرون للملك: «إحنا آسفين ياصلاح»

أحدث الأخبار

بيتر ميمي ينتهي من "حرب كرموز": "من أقوى الأفلام في آخر 10 سنين"

بيتر ميمي ينتهي من "حرب كرموز": "من أقوى الأفلام في آخر 10 سنين"

صور| كوميديا محمد صلاح مع النجوم على "تويتر".. "أوعى يجيلك الملك"

صور| كوميديا محمد صلاح مع النجوم على "تويتر".. "أوعى يجيلك الملك"

نواب عن حديث ممثل "المالية" بشأن موازنة "العدل": "مش بتديهم من جيبك"

نواب عن حديث ممثل "المالية" بشأن موازنة "العدل": "مش بتديهم من جيبك"

وزير العدل أمام البرلمان: لم نجر أي تعيينات منذ عام 2014

وزير العدل أمام البرلمان: لم نجر أي تعيينات منذ عام 2014

غلق 4 منشآت غذائية مخالفة بالشرقية

غلق 4 منشآت غذائية مخالفة بالشرقية

اختيارات الوطن

اعترافات «أحمد» قاتل «ميادة»: «حاولت أغتصبها 45 دقيقة.. وعندي كبت جنسي»

اعترافات «أحمد» قاتل «ميادة»: «حاولت أغتصبها 45 دقيقة.. وعندي كبت جنسي»

"شوفها لأول مرة".. فيلم عن "عروس المتوسط": "إحنا إسكندرانية اتفاجأنا"

بروفايل| صلاح.. خريطة الكبار تتبدل

بروفايل| صلاح.. خريطة الكبار تتبدل

متطوع يساعد مرضى «هيموفيليا الدم» بالتوعية والعلاج: خدامكم «سيد»

متطوع يساعد مرضى «هيموفيليا الدم» بالتوعية والعلاج: خدامكم «سيد»

بقال سمى محله «لكل ظالم نهاية»: يا زين ما اخترت

بقال سمى محله «لكل ظالم نهاية»: يا زين ما اخترت

الأكثر قراءة

عاجل