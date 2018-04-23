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الوطن

غدا.. القضاء الإداري يستأنف نظر دعوى إلغاء قرار حبس أحمد دومة انفراديا

منذ 16 دقيقة
كتب: محمد عيسى
غدا.. القضاء الإداري يستأنف نظر دعوى إلغاء قرار حبس أحمد دومة انفراديا

أحمد دومة خلال احدى جلسات محاكمته

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى رقم 32866 لسنة 71 قضائية، التي تطالب بإلغاء قرار وزارة الداخلية بوضع أحمد دومة في الحبس الانفرادي بسجن طرة.

كانت محكمة النقض، قضت في أكتوبر الماضي، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة "دومة" بالسجن المؤبد في القضية المعروفة بـ"أحداث مجلس الوزراء"، وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة.

ويواجه دومة اتهامات من النيابة العامة بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران والشغب أمام مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، فيما عرف إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، وصدر حكم بإدانته بالسجن المؤبد من محكمة الجنايات، قبل إلغائه من النقض وإعادة محاكمته مرة أخرى.

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