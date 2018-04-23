محافظ البحيرة تتفقد موقع انقلاب سيارة مواد بترولية بكفر الدوار

انتقلت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، إلى موقع حادث انقلاب سيارة مُحملة بمواد بترولية، على الطريق الزراعي السريع، بالقرب من قرية كنج عثمان بمركز كفرالدوار، وذلك لتفقد موقع الحادث، والاطمئنان على رفع السيارة من الطريق وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

وكان اللواء علاء عبدالفتاح، مدير الأمن، تلقى إخطارا من الرائد محمود هندي، رئيس مباحث مركز كفر الدوار، بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بأخرى "فنطاس" خاصة بتحميل مواد بترولية، ما أدى إلى انقلاب الأخيرة، وتوقف حركة سير السيارات لأكثر من ساعتين على الطريق الزراعي.

وانتقلت قوات الحماية المدينة تحسبًا لاندلاع أي حرائق، ولم تحدث أي وفيات أو إصابات بين السائقين ومرافقيهم.