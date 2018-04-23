تنظيم لقاءات إرشادية للتوعية بمرض أنفلونزا الطيور بالشرقية

نظمت مديرية الطب البيطري بالشرقية، لقاء إرشادي بمجمع المدارس بقرية البلاشون بالاشتراك مع إدارة الإرشاد وإدارتي بلبيس البيطرية والتعليمية، وذلك في إطار الخطة الإرشادية المكثفة للإرشاد البيطري بالشرقية بحضور عددا من مربي الدواجن والحيوانات للحفاظ على الثروة الداجنة والحيوانية والصحة العامة للمواطنين.

شمل اللقاء الإرشادي عرض مرئي للتعريف والتوعية بمرض أنفلونزا الطيور وتقديم مسرحية علمية للتوعية والتعريف بكيفية الوقاية من المرض ومحاضرة علمية تبين كيفية مواجهة مرض أنفلونزا الطيور والسيطرة عليه.