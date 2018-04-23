جناح سعودي في سوق السفر العربي بدبي يشهد صفقات وعقود لشركات المملكة

شهد جناح المملكة في معرض ملتقى سوق السفر العربي بدبي الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، اليوم، توقيع عدد من الاتفاقيات والعقود بين شركات السياحة والسفر المشاركة في الجناح، وعدداً من الشركات العالمية متوقع أن تحقق عوائد تزيد عن 100 مليون ريال، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم.

فقد وقع "طيران ناس"، اتفاقية مع شركة "تْشب العربية" للتأمين التعاوني لتزويد عملاء طيران ناس بتغطية تأمين السفر، حيث تهدف الاتفاقية إلى تسهيل عملية شراء تأمين السفر للمسافرين أثناء حجز رحلتهم عبر موقع ‏الشركة.

كما شهد جناح المملكة توقيع اتفاقية بين شركات تنظيم الرحلات السعودية, وعدداً من الشركات السياحية الدولية، إضافة إلى عقود مع عدد من الفنادق السعودية وخاصة الفنادق في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وعقدت الشركات السعودية المشاركة في الجناح السعودي في الملتقى، أمس، عدة اجتماعات ثنائية مع الوفود التجارية ومسؤولي الشركات العربية والأجنبية المشاركة في المعرض، حيث أثمرت هذه الاجتماعات عن صفقات تجارية, وخاصة أن الكثير منها تفاعل مع القرار السعودي الهام بقرب البدء في استئناف التأشيرات السياحية.وشهدت أجنحة الشركاء في القطاع الخاص حركة نشطة بين ممثلي الشركات السعودية، وممثلي الشركات المماثلة المشاركة في الملتقى من الدول العربية والخليجية والأجنبية، جرت على إثرها تقديم العديد من العروض من قبل الشركات السعودية في مجالات السفر والسياحة والحج والعمرة وقطاعات الإيواء، تمهيداً لتوقيع عقود تجارية على هامش المعرض.

ومن جهة أخرى، قدرت شركات تنظيم الرحلات السياحية المشاركة في جناح المملكة في سوق السفر العربي في دبي هذا العام نسبة زيادة مبيعاتها هذا العام بـ 25% مقارنة بالدورات الماضية، مؤكدين أهمية المشاركة في تمثيل المملكة والتعرف على عملاء جدد، والوقوف على تجارب نظيراتها من الشركات السياحية الخبيرة في جوانب إدارة وتسويق الوجهات السياحية.

ويضم الجناح أكثر من 60 ركناً للعارضين من القطاعين الحكومي والخاص، ومن الجهات الحكومية المشاركة ضمن جناح المملكة منها: الهيئة العامة للاستثمار، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والهيئة العامة للطيران المدني، والبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، إضافة إلى مشاركة الخطوط الجوية السعودية بجناح منفصل.

يذكر أن الجهات المشاركة في الجناح طيران ناس، وفندق الفيصلية، وشركة مواسم للسياحة، ومجموعة فنادق فيرمونت, ومجموعة من الجهات المتخصصة في القطاع الفندقي، وخدمات السياحية والسفر تشمل وكالات السفر، ومنظمي الرحلات السياحية.