تنفيذ برنامج رفع المستوى المهاري والإداري في الإدارة المالية بالشرقية

أعلن اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، عن بدء تنفيذ برنامج رفع المستوى المهاري والإداري في الإدارة المالية والمخزنية بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية والهيئات التابعة لها بالتنسيق بين الإدارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالشرقية والمستمرة فعالياته حتى الخميس المقبل بقاعة نادي الري بمدينة الزقازيق.

وأكد المحافظ على ضرورة الاهتمام برفع كفاءة العنصر البشري والعاملين بالجهاز الإداري وتنمية مهارات الموظف الحكومي، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من الخبراء والمتخصصين ونقل خبراتهم في تدريب العاملين الجدد وتصويب أداء الموظفين غير المتميزين والارتقاء بآدائهم لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال وائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إن برنامج رفع المستوى المهاري والإداري في الإدارة المالية والمخزنية يستهدف عدد 40 موظفا تخصص مالي ومخزون سلعي من العاملين بالمراكز الإدارية التابعة لمديرية الشباب والرياضة بهدف رفع المستوى المهاري والإداري في الإدارة المالية والمخزنية كأحد برامج التعليم والتدريب المستمر للنهوض بمستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري بالمديرية وبمشاركة مدربين متخصصين من وزارة الشباب والرياضة.