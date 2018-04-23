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الوطن

"قانون المرافعات".. محاضرة بمعهد محاماة السويس

اليوم PM 09:10
كتب: إسراء سليمان
"قانون المرافعات".. محاضرة بمعهد محاماة السويس

جانب من محاضرات معهد المحاماة

عقد معهد محاماة السويس، محاضرة، اليوم، حول قانون المرافعات، لمحاميي الجدول العام، وذلك في نادي المحامين بالنقابة، تحت رعاية سامح عاشور، النقيب رئيس اتحاد المحامين العرب.

وقال عمرو غريب، عضو مجلس النقابة، إن المحامي عماد عبد العظيم ألقى المحاضرة، متناولا بالشرح الجانب العملي في قانون المرافعات، مشيرا إلى أنه تم تسجيل الحضور والانصراف للمحامين، لتحديد نسبة الغياب.

وأعلن "غريب" عن فتح باب التسجيل للقيد في الدورة الثانية للمعهد.

يذكر أن المحاضرة الأولى، تم عقد بالمعهد، الأسبوع الماضي، للدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، متناولا كيفية تعامل المحامي أمام المحاكم والنيابات.

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