بالفيديو| قصة 11 يوما لمظاهرات أطاحت برئيس وزراء أرمينيا

قدم رئيس وزراء أرمينيا، سيرج سركيسيان، الاثنين، استقالته بعد احتجاجات مناهضة للحكومة هزت البلاد منذ 11 يوما، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الأرمينية الرسمية "أرمنبرس"، ونقلت الوكالة تصريح الرئيس السابق، بحسب مكتبه الإعلامي: "أغادر منصب قيادة البلاد".

وقال سركيسيان، الذي عين رئيسا للوزراء مؤخرا بعد 10 أعوام على رأس الدولة، إن رئيس الحركة الاحتجاجية النائب "نيكول باشينيان كان على حق، وأنا كنت مخطئا".

واحتشد عشرات الآلاف من أنصار المعارضة في أرمينيا للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء، متهمين إياه بالتشبث بالسلطة.

فيما أعلنت وزارة الدفاع في أرمينيا أن مجموعة من الجنود انضموا لاحتجاج غير قانوني ضد الحكومة في العاصمة يريفان، متعهدة بإنزال عقوبة بالغة بهم وفقا للقانون.

وانتشرت على شبكة الإنترنت مقاطع مصورة لمئات الجنود بالزي العسكري وسط مسيرات المحتجين.

ونقل المكتب الصحفي للحكومة، أمس الأول، عن سركسيان قوله في رسالة مفتوحة "علينا في هذه المنطقة المعقدة من حيث الجغرافيا السياسية أن نضمن نمو البلاد بشكل مستقر ومواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية ملائمة لمشكلة قرة باغ.

ويدير منطقة ناغورنو قرة باغ، وهي جزء جبلي من أذربيجان، حكومة ينحدر أعضاؤها من أصل أرميني أعلنت استقلال المنطقة خلال صراع اندلع مع انهيار الاتحاد السوفيتي في 1991.

وعلى الرغم من التوصل لوقف إطلاق النار في 1994 ما زالت أذربيجان وأرمينيا تتبادلان الاتهامات بشأن شن هجمات في المنطقة.

وتجدد الصراع مرة أخرى في 2016 ووقع عدد من الحوادث الدامية خلال العام الأخير.

وقال النائب المعارض نيكول باشينيان، الذي يتزعم الاحتجاجات في يريفان، إن سركسيان وافق على إجراء محادثات مع المعارضة في فندق بالعاصمة صباح أمس الأحد.

وكانت الشرطة الأرمينية قد تصدت، الجمعة الماضية، لمحاولات المتظاهرين عرقلة الحركة المرورية في بعض شوارع العاصمة، وكذلك محاولة إغلاق الطريق الدولي، بسبب انتخاب الرئيس الأرميني السابق سيرج سركيسيان لرئاسة الوزراء.

وبدأت مظاهرات الاحتجاج ضد انتخاب سركيسيان رئيسا للوزراء، في 13 أبريل الجاري، حيث اتهمت المعارضة الرئيس السابق بسوء إدارة أمور البلاد وتدهور حالتها الاقتصادية، معلنة بدء "الثورة المخملية" في أرمينيا.

إلا أن البرلمان الأرميني وافق، يوم 17 أبريل، على انتخاب سركيسيان رئيسا للوزراء، وذلك بعد الموافقة على إدخال تعديلات على دستور البلاد يتحول بموجبها نظام الحكم في أرمينيا إلى النظام البرلماني، حيث يتمتع رئيس الوزراء بصلاحيات أوسع.

وفي 21 من الشهر الجاري وصل الرئيس الأرميني، أرمين سركيسيان، إلى ساحة بوسط العاصمة يريفان، حيث تجمع آلاف من أنصار النائب المعارض نيقولا باشينيان.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، التي أوردت النبأ، أن هذه الخطوة من قبل الرئيس الأرميني جاءت بعد ساعات من دعوته أنصار المعارضة إلى الحوار، محذرا من تبعات انزلاق التوتر السائد في البلاد إلى مواجهة مفتوحة، مشيرا إلى أن أي مطلب سياسي مهما بدا معقولا، يفقد مغزاه إذا كان هذا المطلب يهدد صحة المواطن وحياته، لافتا إلى أن أرمينيا قد مرت بهذه التجارب المؤسفة، ويجب منع تكرارها.

وقال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الإثنين، إن استقالة رئيس الوزراء الأرميني، سيرج سركسيان، شأن داخلي لأرمينيا.

وقال فولودين للصحفيين ردا على طلب التعليق حول استقالة سركسيان: "هذا شأن سيادي لهذه الدولة".