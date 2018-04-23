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الوطن

مخرج "الطوق والأسورة": نبحث عن أبطال جدد من الشباب ليقدموا المسرحية

منذ 30 دقيقة
كتب: الهام زيدان
مخرج "الطوق والأسورة": نبحث عن أبطال جدد من الشباب ليقدموا المسرحية

ناصر عبدالمنعم

عبر المخرج ناصر عبدالمنعم عن سعادته باختيار عرضه المسرحي "الطوق والأسورة" من تأليف يحيى الطاهر عبدالله، ليكون ضمن عروض الدورة المقبل من مهرجان المسرح التجريبي والمعاصر احتفالًا باليوبيل الفضي للمهرجان.

وقال "عبدالمنعم" لـ"الوطن": "العرض قدمته في دورة 1996، بأبطال كانوا جدد وقتها هما محمود عبدالمغني وداليا مصطفى، وفي الغالب سنبحث عن أبطال جدد من الشباب ليقدموا المسرحية، وسنجري بروفات جديدة على العرض قريبًا".

وحصل المخرج ناصر عبدالمنعم على جائزة أفضل مخرج عن عرضه "الطوق والأسورة" في الدورة الثامنة من المهرجان عام 1996، وهو إنتاج فرقة مسرح الطليعة في البيت الفني للمسرح.

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