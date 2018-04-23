رئيس "البحر الأحمر الأزهرية" يناقش آخر الاستعدادات للامتحانات

عقد الشيخ عبد الناصر حسان الديب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، لقاءً موسعًا، اليوم، بديوان عام المنطقة مع مديري المراحل والإدارات التعليمية، لمناقشة التعليمات والضوابط الخاصة بأعمال الكنترول والامتحانات، تزامنًا مع انطلاق امتحانات النقل للصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية.

وشدد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، لتحقيق الهدوء والاستقرار العام داخل اللجان، مؤكدًا استبعاد أي موجه أو رئيس دور أو ملاحظ مقصر فى أداء مهام، وأنه لا تهاون مع المقصرين.