"التحالف العربي" يكشف حقيقة استهداف "خيمة زواج" بمنطقة بني قيس

أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، بأن قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن أكدت أنها تتابع باهتمام ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام بادعاء استهداف قوات التحالف لخيمة زواج بمنطقة بني قيس في محافظة حجة.

وأضافت: "القيادة المشتركة للتحالف تراجع إجراءات ما بعد العمل لعملياتها المنفذة كافة خصوصا مكان وزمان الحادث محل الإدعاء، سيتم الإعلان عن النتائج الأولية حال الانتهاء من إجراءات المراجعة الشاملة والتدقيق العملياتي".

وتابع: "نؤكد على الحرص على تبني وتطبيق قواعد الاشتباك بما ينسجم ويتماشى مع قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني ونتخذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضمن تجنيب المدنيين آثار الصراع".