"الصحة": إحالة مدير مستشفى كفر الدوار للتحقيق في حفل أقامه الأطباء

قالت الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، إن وزارة الصحة قررت إقالة مدير العيادات الخارجية في مستشفى كفر الدوار، وإحالة مدير المستشفى إلى التحقيق، على خلفية الفيديو الذي نشره البرنامج لأطباء أقاموا حفل متجاهلين معاناة المرضى.

وقال الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة في البحيرة، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، إنه قرر التحقيق مع موظف السكرتارية المسئول عن العيادات وخصم 3 أيام منه، بالإضافة إلى خصم 3 أيام من طبيبي الأشعة والعظام.

وأضاف أن المواطن قال في شكواه المقدمة إلى الوزارة أنهما لم يكونا موجودين في مواقعهما عندما كان موجودًا في المستشفى لعلاج والدته.

وأضاف أن التحقيق أثبتت أن الأطباء كانوا ينظمون حفلا لتكريم موظفة إدارية خدمت في موقعها لمدة 40 عامًا، بعد إحالتها إلى المعاش.