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الوطن

غدا.. نظر إشكال الاستمرار في تنفيذ حكم منع استيراد القمح الروسي

منذ 55 دقيقة
كتب: محمد عيسى
غدا.. نظر إشكال الاستمرار في تنفيذ حكم منع استيراد القمح الروسي

أقماح مصابة بفطر الأرجوت - ارشيفية

تنظر غدا، الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، الاشكال المقام من طارق العوضى المحامى المطالَب بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى القاضى بوقف استيراد القمح الروسي المصاب بالإرجوات.

واختصم الاشكال الذى حمل رقم ١٧٧٨٣ لسنة ٧٢ قضائية وزير الزراعة ورئيس الوزراء .

كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت في 14 نوفمبر الماضي بقبول دعوى وقف استيراد القمح الروسي المصاب بالإرجوت، ووقف استلام الشحنات الحالية والمستقبلية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، ببطلان قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 21 سبتمبر 2016 بالسماح بدخول الأقماح المستوردة المصابة بالفطر الإرجوت، إن الإدارة المركزية للحجز الزراعي بوزارة الزراعة سبق لها وان انتهت في اغسطس 2015 إلى رفض دخول شحنات حبوب مصابة بذلك الفطر لأسباب عديدة منها أن ذلك الفطر غير موجود بمصر ومسجل بجدول الآفات المحظور دخولها.

وأكدت المحكمة أنه في أعقاب ذلك الرفض أصدر مجلس الوزراء قراره المقضي ببطلانه دون أن يكون مختصا قانوناً بتقرير ما يسمح بدخوله للبلاد من النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالبلاد ومنها الارجوت، ومن ثم يكون ذلك القرار صادراً من غير مختص.

وطعنت الحكومة على الحكم ومازال متداولا أمام المحكمة الإدارية العليا.

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