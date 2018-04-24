قال المايسترو جورج قلته، إنه شعر بـ"خضة"، هو وفرقته عندما علموا بمشروع لإحياء مونولوجات الفنان الراحل إسماعيل ياسين، لافتا إلى أنه تحدث مع مدير أعماله حول هذا المشروع، وأيضا عزيز جورج، أحد أعضاء فرقته الموسيقية الذي شجعه وحمسه بعدم ترك المشروع والفكرة.

وأضاف "قلتة"، خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، على شاشة "سي بي سي"، أن الكتابة الموسيقية لهذا المشروع استغرقت منه 3 أشهر، ووقتها استعان بالفنان محمد فهيم بعدما وقع عليه الاختيار لتجسيد شخصية إسماعيل ياسين في طريقة إلقاء فن المونولوج.

وأشار إلى أنه ظل يراقب حركات الفنان محمد فهيم، والتي اقتبسها من إسماعيل ياسين وبدأ يكتب عليها مقاطع موسيقية، موضحًا أنه اعتاد في كافة المشاريع الموسيقية التي يقوم بها الخروج من المعتاد، وعزف موسيقى جادة "بره الصندوق".