تسجيل الدخول

الوطن

وزير التموين: المواد الغذائية متوافرة في شمال سيناء أكثر من أي محافظة

منذ 26 دقيقة
كتب: محمود البدوي
وزير التموين: المواد الغذائية متوافرة في شمال سيناء أكثر من أي محافظة

علي المصيلحي

استنكر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، التقرير الصادر من منظمة "هيومان رايتس ووتش"، عن الأوضاع في سيناء، والذي ادعت من خلاله بوادر أزمة إنسانية لحصار أهالي سيناء من قبل القوات المسلحة، واصفًا ما جاء بالتقرير بـ"الإسقاطات".

وأضاف "المصيلحي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هنا العاصمة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة "سي بي سي"، أنه يوجد تنسيق مستمر بين قوات الأمن ومحافظ شمال سيناء، لتوريد الخضروات الطازجة ومنتجات الألبان لأهالي سيناء، مؤكدًا أن توافر المواد الغذائية بمحافظة شمال سيناء يتجاوز توافرها بأي محافظة أخرى.

وأشار إلى أن أهالي سيناء أكدوا أنهم يشعرون بالأمن بالفترة الحالية أكثر من أي وقت.

أخبار متعلقة

وزير التموين: استلام 190 ألف طن قمح من المزارعين

وزير التموين: استلام 190 ألف طن قمح من المزارعين
وزير التموين: أراض الدولة مطروحة للتطوير وليست للبيع

وزير التموين: أراض الدولة مطروحة للتطوير وليست للبيع
وزير التموين: حجم التجارة الداخلية المنظمة يمثل 17% من الدخل القومي

وزير التموين: حجم التجارة الداخلية المنظمة يمثل 17% من الدخل القومي
وزير التموين: توقيع اتفاقية تعاون مع "السويدي وكارفور"

وزير التموين: توقيع اتفاقية تعاون مع "السويدي وكارفور"

التعليقات

5 عالميين يعتذرون للملك: «إحنا آسفين ياصلاح»

أحدث الأخبار

المسلماني: "داعش" خطط لسرقة سلاح الجيش الماليزي وخطف رئيس وزراء البلاد

المسلماني: "داعش" خطط لسرقة سلاح الجيش الماليزي وخطف رئيس وزراء البلاد

خبراء طاقة: مصر ستصبح مصدر الغاز الطبيعي لأوروبا

خبراء طاقة: مصر ستصبح مصدر الغاز الطبيعي لأوروبا

قبل اعتزال "الكابيتانو".. آخر مهرجان اعتزال للاعب بقميص الأهلي

قبل اعتزال "الكابيتانو".. آخر مهرجان اعتزال للاعب بقميص الأهلي

وزير التموين: المواد الغذائية متوافرة في شمال سيناء أكثر من أي محافظة

وزير التموين: المواد الغذائية متوافرة في شمال سيناء أكثر من أي محافظة

"الأرصاد": ذروة التقلبات الجوية الأربعاء.. وسيول محتملة على سيناء

"الأرصاد": ذروة التقلبات الجوية الأربعاء.. وسيول محتملة على سيناء

اختيارات الوطن

4 أيام إجازة هذا الأسبوع.. 3 رسمي ويوم "فهلوة"

4 أيام إجازة هذا الأسبوع.. 3 رسمي ويوم "فهلوة"

بالصور| عاشقة صلاح الأمريكية تجوب العالم بقميصه:

بالصور| عاشقة صلاح الأمريكية تجوب العالم بقميصه: "جمع الشعوب على حبه"

اعترافات «أحمد» قاتل «ميادة»: «حاولت أغتصبها 45 دقيقة.. وعندي كبت جنسي»

اعترافات «أحمد» قاتل «ميادة»: «حاولت أغتصبها 45 دقيقة.. وعندي كبت جنسي»

بينهم "مو صلاح".. 4 أساطير كروية طردتهم الأندية على الأبواب

بينهم "مو صلاح".. 4 أساطير كروية طردتهم الأندية على الأبواب

"شوفها لأول مرة".. فيلم عن "عروس المتوسط": "إحنا إسكندرانية اتفاجأنا"

الأكثر قراءة

عاجل