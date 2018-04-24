وزير التموين: المواد الغذائية متوافرة في شمال سيناء أكثر من أي محافظة

استنكر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، التقرير الصادر من منظمة "هيومان رايتس ووتش"، عن الأوضاع في سيناء، والذي ادعت من خلاله بوادر أزمة إنسانية لحصار أهالي سيناء من قبل القوات المسلحة، واصفًا ما جاء بالتقرير بـ"الإسقاطات".

وأضاف "المصيلحي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هنا العاصمة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة "سي بي سي"، أنه يوجد تنسيق مستمر بين قوات الأمن ومحافظ شمال سيناء، لتوريد الخضروات الطازجة ومنتجات الألبان لأهالي سيناء، مؤكدًا أن توافر المواد الغذائية بمحافظة شمال سيناء يتجاوز توافرها بأي محافظة أخرى.

وأشار إلى أن أهالي سيناء أكدوا أنهم يشعرون بالأمن بالفترة الحالية أكثر من أي وقت.