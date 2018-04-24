آخرها في تونس.. 8 حوادث لتحطم طائرات عسكرية في شهرين

شهد الشهران الأخيران عددا من حوادث تحطم الطائرات العسكرية في أنحاءٍ متفرقةٍ من العالم، وكان آخرها الطائرة التونسية التي سقطت منذ ساعاتٍ قليلة.

"الوطن" تستعرض في التقرير التالي أبرز حوادث تحطم الطائرات العسكرية خلال شهر.

- 6 مارس: تحطمت طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "AN-26" في سوريا بالقرب من قاعدة حميميم الروسية باللاذقية، ولم ينج أحد من ركابها المقدر عددهم 39، ما بين طاقم وركاب، وجميعهم من أفراد العسكرية الروسية.

- 16 مارس: أعلن الجيش الأمريكي عن تحطم طائرة عسكرية تابعة له في محافظة الأنبار غربي العراق، وهي هليكوبتر من طراز بيف هوك إتش.إتش-60 كانت تقل 7 أشخاص، لم ينج منهم أحد.

- 20 مارس: تحطمت طائرة حربية بريطانية تتبع لسلاح الجو الملكي، بالقرب من مدينة "أنجلسي" غرب المملكة المتحدة، الطائرة من طراز "هوك" كانت تقل على متنها شخصين لقيا مصرعهما في الحادث.

- 1 أبريل: تعرضت إحدى طائرات سلاح الجو السلطاني العماني لحادث طيران أثناء تنفيذها مهمة تدريبية معتادة، وأفادت وكالة الأنباء العمانية أن الحادث أسفر عن وفاة قائد الطائرة خلال التدريب.

- 4 أبريل: تحطمت طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية بعد اشتعال النيران بها في ولاية أوتارخاند شمالي الهند، وقالت صحيفة "ذا تايمز أوف أنديا" الهندية إن طائرة هليكوبتر طراز MI-17 اشتعلت فيها النيران ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص من بينهم الطيار.

- 4 أبريل: أعلن مسؤولون بالبنتاجون عن تحطم طائرة عسكرية أمريكية من طراز (إف 16)، الأربعاء، بقاعدة "نيليس" الواقعة مدينة لاس فيجاس، حسبما ذكرت شبكة "فوكس نيوز".

- 11 أبريل: شهدت الجزائر تحطم طائرة نقل عسكرية في بوفاريك بالبليدة، نتج عنها مقتل 257 شخصا، ما بين ركاب وطاقم الطائرة، واشتعلت النار في الطائرة بعد إقلاعها بلحظات فقط من مطار بوفاريك متجهة نحو مطار بوسفر بوهران، ثم إلى مطار بشار، وكانت الطائرة من الحجم الكبير من طراز أليوشين، وهي طائرة ركاب روسية طويلة المدى من تصميم شركة إليوشن وهي استكمال لسابقتها الطائرة المشهورة إليوشن إل-18.

- 23 أبريل: سقطت طائرة عسكرية في تونس قرب قاعدة جوية تابعة للجيش بمدينة صفاقس التونسية، وقال عادل الخبثاني والي صفاقس، الذي كان موجودا في مسرح الحادث، للوكالة في بيان "الطائرة سقطت أثناء قيامها بعملية تدريبية ليلية، وفق المعطيات الأولية"، ولقي قائد الطائرة ومساعده مصرعهما، حسبما ذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء.