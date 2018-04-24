"الإدارة المحلية" تنفي أن تكون تراخيص أي "عربة شارع" 20 ألف جنيه

نفى أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن يكون رسوم ترخيص أي عربة طعام في الشارع ستكون 20 ألف جنيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" أن وحدات الطعام المتنقلة والثابتة في الشوارع ستدفع مبلغ يبدأ من 50 جنيها ولا يتعدى 20 ألف جنيه كل عام كرسوم ترخيص وذلك بحسب كل حالة.

وأوضح السجيني أن تراخيص عربات الطعام الثابتة والمتحركة تعتبر إشغالات للطريق استثنائية تخضع لتقدير للمحافظ ورئيس الوحدة المحلية.

وتابع: "أنا مش عارف بيجيبوا الكلام ده منين وبيأولوا النصوص اللي بيقولها البرلمان بمآخذ غير منطقية بالمرة والنص واضح بما لا يجاوز 20 ألف جنيه ويحددها المحافظ المختص طبقًا للحجم والمكان وغيره".