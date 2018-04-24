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الوطن

مهرجان الإسكندرية السينمائي للفيلم القصير يختتم فعالياته

منذ 21 دقيقة
كتب: خالد فرج
مهرجان الإسكندرية السينمائي للفيلم القصير يختتم فعالياته

مهرجان الاسكندرية للفيلم

انتهت منذ قليل فعاليات اليوم الأخير من عروض أفلام مهرجان الإسكندرية السينمائي للفيلم القصير في دورته الرابعة، وأدارها الكاتب الصحفي علوي أبو العلا.

البداية كانت مع فيلم "ونس" للمخرج أحمد نادر، والذي وجه الشكر في بداية كلمته للنجمين الكبار الفنان عبدالرحمن أبو زهرة والفنانة رجاء حسين على تعاونهما الكامل في العمل وتجسيد الشخصيات، موضحا أن الفيلم عبارة عن حالة بين الخيال والحقيقة عاشها الأبطال، أرادت من خلاله البطلة أن تعيش مع زوجها وأن تكرر تفاصيل اليوم كما هو حتى لا تشعر بمرض زوجها الذي يؤلمها.

ثم تحدث المخرج بولا إدوارد عن فيلمه "في البحر سمكة"، وقال إن الفيلم شهد تعاونا كبيرا بين فريق العمل حتى خرج بهذه الصورة، ثم وجه شكر لكل صناع الفيلم.

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