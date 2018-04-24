محافظ دمياط يوقع بروتوكول تعاون لاستغلال مصنع أبو حديد لتدوير القمامة

وقع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط، اليوم، بروتوكول لاستغلال وتشغيل وتدوير مصنع المخلفات المنزلية والصلبة والزراعية لمصنع تدوير القمامة بمصنع أبو جريدة بفارسكور مع شركة إيجيبت جرين لخدمات البيئة وإنتاج الطاقة النظيفة والتنمية.

وتقوم الشركة بتدوير المصنع حتى عام 2025، مع عمل كل أعمال الصيانة اللازمة لشبكة مكافحة الحرائق للمصنع، وإضافة خطي فرز حديثين لمعدات المصنع لزيادة كفاءة فرز المخلفات بما يتناسب مع شروط حريق المخلفات في أفران صناعة الأسمنت تحت إشراف ومتابعة إدارة البيئة بالديوان العام والجهات المعنية.

يأتي توقيع البروتوكول في إطار التعاون بين المحافظة والشركة لخدمة البيئة المحلية، وذلك بتدوير وفرز جميع أنواع المخلفات بأحدث وسائل التكنولوجيا المتاحة، لإعدادها للتخلص الآمن.

جاء توقيع البروتوكول بحضور اللواء سامي حمودة السكرتير العام، واللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد، واللواء ياسر الحفناوي رئيس مركز ومدينة فارسكور، وأعضاء الشركة الموقعة ومديري الشؤون القانونية بالديوان العام.