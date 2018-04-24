جمعية الأورمان الخيرية ومركز الداخلة ينظمان حفلا لتكريم الأيتام

نظمت الوحة المحلية لمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، مساء أمس، حفلا بقاعة الدكتور سيد سيف لتكريم الأطفال والعرائس الأيتام والأرامل المثاليات لأبناء مركزي الداخلة وبلاط.

وقال كمال إبراهيم رئيس الوحة المحلية لمركز الداخلة، إن الحفل جرى بالتعاون مع جمعية الأورمان الخيرية، وبحضور عادل عباس رئيس مركز بلاط، وإمام فوزي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، ومحمد منير العديسي مدير إدارة الطوارئ بمديرية التضامن الاجتماعي، وعبدالله حسان مدير إدارة التضامن الاجتماعي بالداخلة، وحسن سيد مدير مركز الإعلام بالداخلة.

وأضاف كمال أنه خلال الحفل جرى تسليم المستحقين من العرائس الأيتام الدعم المقدم من جمعية الأورمان، وكذلك جرى تكريم الأمهات المثاليات من الأرامل والمطلقات والطفل اليتيم بمركزي الداخلة وبلاط.