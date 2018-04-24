تسجيل الدخول

الوطن

جمعية الأورمان الخيرية ومركز الداخلة ينظمان حفلا لتكريم الأيتام

منذ 58 دقيقة
كتب: شرف غريب
جمعية الأورمان الخيرية ومركز الداخلة ينظمان حفلا لتكريم الأيتام

جمعية الأورمان الخيرية و مركز الداخلة ينظمان حفلا لتكريم الأطفال والعرائس الأيتام

نظمت الوحة المحلية لمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، مساء أمس، حفلا بقاعة الدكتور سيد سيف لتكريم الأطفال والعرائس الأيتام والأرامل المثاليات لأبناء مركزي الداخلة وبلاط.

وقال كمال إبراهيم رئيس الوحة المحلية لمركز الداخلة، إن الحفل جرى بالتعاون مع جمعية الأورمان الخيرية، وبحضور عادل عباس رئيس مركز بلاط، وإمام فوزي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، ومحمد منير العديسي مدير إدارة الطوارئ بمديرية التضامن الاجتماعي، وعبدالله حسان مدير إدارة التضامن الاجتماعي بالداخلة، وحسن سيد مدير مركز الإعلام بالداخلة.

وأضاف كمال أنه خلال الحفل جرى تسليم المستحقين من العرائس الأيتام الدعم المقدم من جمعية الأورمان، وكذلك جرى تكريم الأمهات المثاليات من الأرامل والمطلقات والطفل اليتيم بمركزي الداخلة وبلاط.

أخبار متعلقة

"تضامن الوادي الجديد" تعلن أسماء الأمهات المثاليات

"تضامن الوادي الجديد" تعلن أسماء الأمهات المثاليات
"تضامن الوادي الجديد": صرف مستحقات تكافل وكرامة في سبتمبر بأثر رجعي

"تضامن الوادي الجديد": صرف مستحقات تكافل وكرامة في سبتمبر بأثر رجعي
"تضامن الوادي الجديد": بدء إجراءات صرف 4.8 مليون جنيه لمتضرري التصحر

"تضامن الوادي الجديد": بدء إجراءات صرف 4.8 مليون جنيه لمتضرري التصحر
"تضامن الوادي الجديد": 20 جمعية خيرية دعمتنا بمهمات إغاثة لمواجهة السيول

"تضامن الوادي الجديد": 20 جمعية خيرية دعمتنا بمهمات إغاثة لمواجهة السيول

التعليقات

5 عالميين يعتذرون للملك: «إحنا آسفين ياصلاح»

أحدث الأخبار

"الصحة": توفير وسيلة جديدة لمنع الحمل قصيرة المدى بـ"جنيه ونصف"

"الصحة": توفير وسيلة جديدة لمنع الحمل قصيرة المدى بـ"جنيه ونصف"

"الصحة": مصر الدولة الوحيدة التي تترك الحرية للمواطن في تنظيم الأسرة

"الصحة": مصر الدولة الوحيدة التي تترك الحرية للمواطن في تنظيم الأسرة

"الكهرباء": تحويل 10 خطوط هوائية لكابلات بـ6.8 مليون جنيه بالخانكة

"الكهرباء": تحويل 10 خطوط هوائية لكابلات بـ6.8 مليون جنيه بالخانكة

بالفيديو| نجل الإبياري: إسماعيل ياسين كان مرشحا لفيلم "صغيرة على الحب"

بالفيديو| نجل الإبياري: إسماعيل ياسين كان مرشحا لفيلم "صغيرة على الحب"

فلاح لأعضاء بالبرلمان: "رصيدكم نفد ومعدش ليكم لزمة"

فلاح لأعضاء بالبرلمان: "رصيدكم نفد ومعدش ليكم لزمة"

اختيارات الوطن

4 أيام إجازة هذا الأسبوع.. 3 رسمي ويوم "فهلوة"

4 أيام إجازة هذا الأسبوع.. 3 رسمي ويوم "فهلوة"

بالصور| عاشقة صلاح الأمريكية تجوب العالم بقميصه:

بالصور| عاشقة صلاح الأمريكية تجوب العالم بقميصه: "جمع الشعوب على حبه"

اعترافات «أحمد» قاتل «ميادة»: «حاولت أغتصبها 45 دقيقة.. وعندي كبت جنسي»

اعترافات «أحمد» قاتل «ميادة»: «حاولت أغتصبها 45 دقيقة.. وعندي كبت جنسي»

بينهم "مو صلاح".. 4 أساطير كروية طردتهم الأندية على الأبواب

بينهم "مو صلاح".. 4 أساطير كروية طردتهم الأندية على الأبواب

"شوفها لأول مرة".. فيلم عن "عروس المتوسط": "إحنا إسكندرانية اتفاجأنا"

الأكثر قراءة

عاجل