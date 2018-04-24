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الوطن

عضو "تعليم النواب": هناك تطوير كلي للتعليم بداية من رياض الأطفال

منذ 57 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
عضو "تعليم النواب": هناك تطوير كلي للتعليم بداية من رياض الأطفال

لجنة التعليم بالنواب

قالت الدكتور ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن العامين الماضيين كان هناك أولويات للدولة غير التعليم.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع محمد الغيطي في برنامج "صح النوم"، المذاع عبر فضائية "ltc": "طالبت كثيرًا جعل التعليم في أول الأولويات لأنه أساس إصلاح المجتمع كله".

وكشفت نصر أن المجلس سيتمسك بضرورة تحقيق الاستحقاق الدستوري لأن رئيس الجمهورية كثير الاهتمام بالتعليم والصحة، مشيرةً إلى أن هناك تطوير كلي شامل بداية من رياض الأطفال، وتطوير جزئي للثانوية العامة في نظام التقييم بالنسبة للامتحانات، ونظام "التابلت" أيضا.

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