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الوطن

فرش وتأثيث منازل "سترة" للحالات الأولى بالرعاية بالوادي الجديد

منذ 52 دقيقة
كتب: شرف غريب
فرش وتأثيث منازل "سترة" للحالات الأولى بالرعاية بالوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد يلتقي غادة والي

التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء أمس، بالدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي لمناقشة إجراءات الحماية والدعم المقدم من وزارة التضامن وخدمات الرعاية الاجتماعية.

وقال المحافظ إنه خلال اللقاء وافقت الوزيرة على فرش وتأثيث منازل مشروع سترة للحالات الأولى بالرعاية، بالتعاون مع بيت الزكاة المصري والذي تنفذه مؤسسة مصر الخير، وذلك دعما للأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف المحافظ، أن الوزيرة وافقت أيضا على إنشاء مركز للمعاقين بتكلفة نصف مليون جنيه وتشكيل لجنة من الوزارة لتقييم الحضانات لدعمها وتطويرها، بالإضافة إلى إنشاء حضانات جديدة بكل المراكز.

وأوضح المحافظ أن الدكتوة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أكدت على سرعة إنهاء مشروعات تكافل وكرامة وتحويلها خلال عامين إلى مشروعات أسر منتجة، وأن المشروعات والحرف اليدوية القائمة في محافظة الوادي الجديد، تشارك في معرض الحرف اليدوية والتصميم الذي تقيمه الوزارة في مركز المؤتمرات بمدينة نصر خلال الفتره من 2 إلى 5 مايو المقبل.

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