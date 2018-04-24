"الأرصاد": طقس معتدل على الوجه البحري وتوقعات بحالة من عدم الاستقرار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا.

في حين تبدأ حالة من عدم الاستقرار في نهاية الفترة، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى مناطق من الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد وسيناء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة لـ27 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 17 درجة مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المحافظات المصرية، والعواصم العربية: