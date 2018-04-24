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الوطن

"الكهرباء": تحويل 10 خطوط هوائية لكابلات بـ6.8 مليون جنيه بالخانكة

منذ 28 دقيقة
كتب: سلامة عامر
"الكهرباء": تحويل 10 خطوط هوائية لكابلات بـ6.8 مليون جنيه بالخانكة

ناجي عارف

قال المهندس ناجي عارف رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إنه تم الانتهاء من تحويل 10 خطوط هوائية إلى كابلات أرضية بمنطقتي الخانكة والقناطر بمحافظة القليوبية بطول 7.8 كم بقيمة 6.8 مليون جنيه حفاظا على حياة المواطنين.

وأشار عارف خلال اجتماعه مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن الشركة أجرت عمليات إحلال وتجديد من خلال تركيب موزع جهد متوسط ومد 85 كم كابلات جهد متوسط وتركيب 112 محول و25 كشك صاج على قاعدة و46 لوحة جهد متوسط حلقة و26 عامود جهد متوسط و4.7 طن مواصلات بنسبة تنفيذ 38% من المستهدف حتى نهاية العام الجاري.

وأوضح عارف أنه في إطار خطة الشركة لتحسين الخدمات المقدمة للمشتركين جددت مركز إيرادات العباسية وإيرادات جمعية أحمد عرابي وإيرادات القاهرة الجديدة ومركز الدعم المركزي للخط الساخن 121

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