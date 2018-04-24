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الوطن

مصرع رضيعة غرقا بترعة أشمون في المنوفية

منذ 13 دقيقة
كتب: محمود الحصري
مصرع رضيعة غرقا بترعة أشمون في المنوفية

أرشيفية

لقيت طفلة رضيعة مصرعها غرقا بترعة النعناعية بمركز أشمون محافظة المنوفية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من رئيس مباحث أشمون ببلاغ من أهالي قرية سمادون بغرق طفلة بترعة النعناعية ووفاتها.

وبالانتقال والفحص تبين انتشال الأهالي جثة الطفلة "ب. م. ك" (عام ونصف - مقيمة دائرة المركز)، وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهرة.

وبسؤال خال المتوفية "ز. ع. ز" 36 سنة عامل، قرر أنه حال لهو المتوفية أمام المنزل سقطت بالترعة المارة أمامه ولم يتهم أحد، ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن الوفاة نتيجة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية، وحرر عن الواقعة المحضر اللازم، بالعرض على النيابة قررت، التصريح بدفن الجثة.

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