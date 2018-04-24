عبدالعال يهنئ السيسي بذكرى تحرير سيناء

أرسل الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

وجاء نص البرقية: "اسمحوا لي أن أنقل إليكم باسمي واسم نواب الشعب أخلص التهاني القلبية بمناسبة حلول ذكرى تحرير سيناء، تلك البقعة الطاهرة من أرض الوطن المقدس، من براثن الاحتلال، بأيدي أبطال قواتنا المسلحة التي حمى ظهرها جبهة داخلية متماسكة".

وأضاف عبدالعال في برقيته: "إنه حقاً ليوم مشهود، يوم اتخذ فيه الراحل العظيم محمد أنور السادات، طيب الله ثراه، قراره ببدء معركة التحرير، فكانت الشرارة الأولى لتغيير مجرى التاريخ من نقمة الحرب إلى نعمة السلام، فارتفعت راية مصر على كل شبر من أرض سيناء المقدسة، وارتفعت به كرامة وهامة كل من يسكن الأرض العربية، بفضل فدائية المقاتل المصري في اقتحامه الجسور وقدرته على صنع المعجزات، فخاضت مصر معركة السلام وأعلامها مرفوعة ثابتة الأقدام، بعد أن ضحت بأطهر أرواح أبنائها والبلايين من مواردها".

وتابع: "نعم إنها لمناسبة وطنية جليلة حققت فيها قواتنا المسلحة الباسلة، أروع نصر في التاريخ العربي، ويعد مثالاً رائعاً لعبقرية التخطيط وقمة الأداء، فتحية لشهدائنا الأبرار الذين افتدوا تراب الوطن وعرضه بأرواحهم الطاهرة، وتحية لكل أم فقدت عزيزاً لديها وكل زوجة فقدت رفيق حياتها وكل ابن فقد عائله".

واختتم: "لقد رفعنا أعلام السيادة على أرض سيناء الطاهرة، ونرفع معكم أعلام الحياة الكريمة والأمن والأمان على أرض مصر".