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الوطن

الملك "سلمان" يبحث مع الرئيس البرازيلي ورئيس وزراء كندا تطوير العلاقات

منذ 13 دقيقة
كتب: وكالات
الملك "سلمان" يبحث مع الرئيس البرازيلي ورئيس وزراء كندا تطوير العلاقات

الملك سلمان

بحث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، في اتصالين هاتفيين منفردين، مع كل من الرئيس البرازيلي، ميشيل تامر، ورئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، تطوير العلاقات الثنائية، وخاصة في المجالات الاقتصادية، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أكد الملك سلمان، خلال الاتصال الهاتفي مع رئيس الوزراء الكندي، على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في عدد من الجوانب، وفقاً للخطة الاقتصادية والتنموية للمملكة "رؤية 2030". 

تجدر الإشارة إلى أن السعودية تعتبر كندا حليفة استراتيجية، فيما تعد المملكة أكبر شريك تجاري لأتاوا في منطقة الخليج، فضلاً عن أنها ثاني أكبر سوق لها في الشرق الأوسط.

وفي يناير2014، قام رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر بزيارة للسعودية، حيث وقع مع حكومة المملكة على أطول عقد تسليح في تاريخ كندا، والذي قضي ببيع معدات عسكرية للملكة لمدة 14 عاماً؛ وبلغت قيمة الصفقة عدة مليارات دولار، ولم تعلن الرياض عن القيمة الحقيقية للصفقة.

وبالنسبة للعلاقات بين السعودية والبرازيل، فإن الرياض تعتبر الشريك الأول لبرازيليا في الشرق الأوسط، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2011، نحو 5.58 مليار دولار أمريكي، تمثل فيه الصادرات السعودية نحو 2.75 مليار، فيما بلغت قيمة الصـادرات البرازيلية إلى المملكة حوالي 2.83 مليار دولار أمريكي.

 

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