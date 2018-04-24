"الرياضة": إنشاء مركز "شباب الجزيرة 2" بأكتوبر لا يحمل الدولة أي أعباء

قال الدكتور يوسف الورداني مساعد وزير الشباب والرياضة، إنه يتم بذل جهود مكثفة لإنهاء مركز شباب الجزيرة 2 فرع 6 أكتوبر، والذي يعد امتداد لمركز شباب الجزيرة، مشيرا إلى أنه يتم إنشاء هذا المركز من موزانة مركز شباب الجزيرة ولا يتحميل تحميل الدولة أي أعباء مالية في إنشائه.

وأضاف "الورداني"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "صباح دريم"، أنه يجرى التخطيط له ليكون في مستوى الأندية الخاص، ويصبح نموذجا جديد لتنمية المجتمع من خلال التوسع في الأنشطة الرياضية والثقافية التي سيتم توافرها داخل المركز.

وأوضح مساعد وزير الشباب والرياضة، أنه يجرى تطوير 3 ألف ملعب في مراكز الشباب وتم التخطيط لتزويد مراكز الشباب بجميع الإمكانايات لعودة الشباب مرة أخرى لمراكز الشباب.

ونوه بأنه تم توقيع بروتوكول مع البنك الأهلى لتخفيض العضوية في مركز شباب الجزيرة ومد فترة تقسط العضوية والتي تصل إلى 7 سنوات.