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الوطن

الكرملين: التصرفات الأمريكية تسير في اتجاه معاكس لإصلاح العلاقات

منذ 9 دقيقة
كتب: وكالات
الكرملين: التصرفات الأمريكية تسير في اتجاه معاكس لإصلاح العلاقات

ديمترى بيسكوف

قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن موسكو لا ترى أن هناك خطوات أمريكية فعلية تدل على السعي نحو انفراج العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا بما يتطابق مع التصريحات الصادرة عن واشنطن في هذا الصدد، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية. 

وأضاف بيسكوف، اليوم الثلاثاء 24 أبريل، ردا على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يرى آفاقا لتحسين العلاقات: "حتى الآن، الواقع، وحقيقة الأمور والخطوات الفعلية، التي نلاحظها من جانب واشنطن، تدل على أن الأمور تسير في التجاه المعاكس، ولا يمكن لأي شخص أن يجادل في ذلك". 

وجددت الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق، قائمة العقوبات المفروضة على روسيا عن طريق إدراج أسماء 38 شركة وشخصية روسية.

وساءت العلاقات الروسية- الأمريكية بسبب الأزمة الأوكرانية، وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في مارس عام 2014.

وتعتبر هذه الأزمة في العلاقات بين روسيا وأمريكا هي الأسوأ منذ تفكك الاتحاد السوفياتي وانتهاء الحرب الباردة، قبل أكثر من 20 عاما.

ازدادت العلاقات بين موسكو وواشنطن تأزما، عندما أغلقت الولايات المتحدة القنصلية العامة الروسية في سان فرانسيسكو، ومباني الممثلية التجارية الروسية في نيويورك وواشنطن، ردا على تقليص عدد الموظفين في البعثة الدبلوماسية الأمريكية لدى روسيا، الذي جاء بدوره ردا على مصادرة الولايات المتحدة بعض المباني الدبلوماسية الروسية على أراضيها، على خلفية قضية تسمم عميل الاستخبارات الروسي السابق سيرجي سكريبال في بريطانيا، والأزمة السورية.

 

 

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