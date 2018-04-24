أرباح "ايسترن كومباني" تقفز لـ3.4 مليارات جنيه خلال 9 أشهر

أظهرت المؤشرات المالية لشركة الشرقية - ايسترن كومباني خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس 2018، ارتفاع أرباحها بنسبة 156.27% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم أنها حققت أرباحا بلغت 3.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2018، مقابل أرباح بلغت 1.3 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2017.

وزادت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 10 مليارات جنيه، مقابل مبيعات بلغت 7.8 مليار جنيه في الفترة المقارنة، وأرجعت الشركة نمو الأرباح إلى ارتفاع المبيعات، وانخفاض المخصصات المكون خلال الفترة الحالية.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة الشرقية - ايسترن كومباني، خلال النصف الأول من العام المالي 2017-2018، ارتفاع أرباحها بنسبة 160.8% على أساس سنوي، نتيجة نمو إيرادات النشاط، بقيمة 2.3 مليار جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 890.3 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.