تسجيل الدخول

الوطن

أرباح "ايسترن كومباني" تقفز لـ3.4 مليارات جنيه خلال 9 أشهر

منذ 18 دقيقة
كتب: عبدالعزيز المصري
أرباح "ايسترن كومباني" تقفز لـ3.4 مليارات جنيه خلال 9 أشهر

احد مؤتمرات البورصة - ارشيفية

أظهرت المؤشرات المالية لشركة الشرقية - ايسترن كومباني خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس 2018، ارتفاع أرباحها بنسبة 156.27% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم أنها حققت أرباحا بلغت 3.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2018، مقابل أرباح بلغت 1.3 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2017.

وزادت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 10 مليارات جنيه، مقابل مبيعات بلغت 7.8 مليار جنيه في الفترة المقارنة، وأرجعت الشركة نمو الأرباح إلى ارتفاع المبيعات، وانخفاض المخصصات المكون خلال الفترة الحالية.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة الشرقية - ايسترن كومباني، خلال النصف الأول من العام المالي 2017-2018، ارتفاع أرباحها بنسبة 160.8% على أساس سنوي، نتيجة نمو إيرادات النشاط، بقيمة 2.3 مليار جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 890.3 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

أخبار متعلقة

ارتفاع أرباح "عبور لاند" السنوية بنسبة 50%

ارتفاع أرباح "عبور لاند" السنوية بنسبة 50%
ارتفاع أرباح "العبور للاستثمار العقاري" بنسبة 42% خلال 2017

ارتفاع أرباح "العبور للاستثمار العقاري" بنسبة 42% خلال 2017
ارتفاع أرباح "دومتي" السنوية لـ140% خلال 2017

ارتفاع أرباح "دومتي" السنوية لـ140% خلال 2017
ارتفاع أرباح "إيكون" هامشيا في عام 2017

ارتفاع أرباح "إيكون" هامشيا في عام 2017
رئيس "القابضة للدواء": ارتفاع أرباح الشركات بنسبة 47% عن العام الماضي

رئيس "القابضة للدواء": ارتفاع أرباح الشركات بنسبة 47% عن العام الماضي

التعليقات

أرقام قياسية بالجملة تنادى «ملك البريميرليج» مع ليفربول

أحدث الأخبار

بالصور| مسيرة لطلائع الغربية بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

بالصور| مسيرة لطلائع الغربية بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

ترقية 3 قيادات بـ"الصحة الدقهلية" لتسيير أعمال الإدارات

ترقية 3 قيادات بـ"الصحة الدقهلية" لتسيير أعمال الإدارات

8 مليارات جنيه استثمارت فندفية جديدة لـ"العبار العقارية"

8 مليارات جنيه استثمارت فندفية جديدة لـ"العبار العقارية"

محافظ كفر الشيخ يوافق على الإعلان عن الدرجات الشاغرة بـ"التعليم"

محافظ كفر الشيخ يوافق على الإعلان عن الدرجات الشاغرة بـ"التعليم"

"عمومية أكرو مصر" تناقش توزيعات الأرباح السنوية

"عمومية أكرو مصر" تناقش توزيعات الأرباح السنوية

اختيارات الوطن

حفل تكريم عالمى لـ«صلاح» من الجبلاية.. و«كوبر»: أتمنى استمراره على القمة

حفل تكريم عالمى لـ«صلاح» من الجبلاية.. و«كوبر»: أتمنى استمراره على القمة

الإمام الشافعى.. مولد وصاحبه «مغلق للصيانة»

الإمام الشافعى.. مولد وصاحبه «مغلق للصيانة»

مرة واحد ميكانيكى أول ما صلح عربية.. خبطته: خير تعمل شر تلقى

مرة واحد ميكانيكى أول ما صلح عربية.. خبطته: خير تعمل شر تلقى

ماركات عالمية على محلات شعبية: بلد «براندات» صحيح

ماركات عالمية على محلات شعبية: بلد «براندات» صحيح

«فيها حاجة حلوة».. راعى كنيسة يكرّم حفظة القرآن

«فيها حاجة حلوة».. راعى كنيسة يكرّم حفظة القرآن

الأكثر قراءة

عاجل