أرباح "ألفابت" تقفز 74% خلال الربع الأول من 2018

قفزت أرباح إيرادات شركة "ألفابت" بنسبة 74% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتتجاوز توقعات المحللين.

وأعلنت الشركة الأمريكية المالكة لمحرك البحث "جوجل"، عبر نتائج الأعمال الصادرة اليوم الإثنين، ارتفاع صافي الربح خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي إلى 9.4 مليار دولار(13.33 دولار للسهم الواحد)، مقارنة مع 5.43 مليار دولار (7.73 دولار للسهم) خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وباستثناء البنود غير المتكررة، سجل نصيب السهم من الأرباح 9.93 دولار للسهم، في حين كانت التوقعات تشر إلى 9.28 دولار للسهم.

وارتفعت الإيرادات إلي 31.15 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي مقابل 24.75 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، لتتجاوز توقعات كانت تشير إلى 30.29 مليار دولار.

وأغلق سهم الشركة مرتفعا بأكثر من 0.3% إلى 1077 دولار.