تسجيل الدخول

الوطن

أرباح "ألفابت" تقفز 74% خلال الربع الأول من 2018

منذ 20 دقيقة
كتب: وكالات
أرباح "ألفابت" تقفز 74% خلال الربع الأول من 2018

جوجل

قفزت أرباح إيرادات شركة "ألفابت" بنسبة 74% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتتجاوز توقعات المحللين.

وأعلنت الشركة الأمريكية المالكة لمحرك البحث "جوجل"، عبر نتائج الأعمال الصادرة اليوم الإثنين، ارتفاع صافي الربح خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي إلى 9.4 مليار دولار(13.33 دولار للسهم الواحد)، مقارنة مع 5.43 مليار دولار (7.73 دولار للسهم) خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وباستثناء البنود غير المتكررة، سجل نصيب السهم من الأرباح 9.93 دولار للسهم، في حين كانت التوقعات تشر إلى 9.28 دولار للسهم.

وارتفعت الإيرادات إلي 31.15 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي مقابل 24.75 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، لتتجاوز توقعات كانت تشير إلى 30.29 مليار دولار.

وأغلق سهم الشركة مرتفعا بأكثر من 0.3% إلى 1077 دولار.

أخبار متعلقة

"ألفابت" تحل محل "جوجل" في البورصة الأمريكية

"ألفابت" تحل محل "جوجل" في البورصة الأمريكية
رسميا.. "جوجل" تعلن عن إعادة هيكلتها من خلال شركة "ألفابت"

رسميا.. "جوجل" تعلن عن إعادة هيكلتها من خلال شركة "ألفابت"
رسميا.. "جوجل" تسند جزءا من إدارتها لـ"ألفابت"

رسميا.. "جوجل" تسند جزءا من إدارتها لـ"ألفابت"
شركة "جوجل" الجديدة "ألفابت" تعلن مقدار أرباحها

شركة "جوجل" الجديدة "ألفابت" تعلن مقدار أرباحها
الرئيس التنفيدي لـ"ألفابت" يتنحى عن منصبه

الرئيس التنفيدي لـ"ألفابت" يتنحى عن منصبه

التعليقات

أرقام قياسية بالجملة تنادى «ملك البريميرليج» مع ليفربول

أحدث الأخبار

بالصور| مسيرة لطلائع الغربية بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

بالصور| مسيرة لطلائع الغربية بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

ترقية 3 قيادات بـ"الصحة الدقهلية" لتسيير أعمال الإدارات

ترقية 3 قيادات بـ"الصحة الدقهلية" لتسيير أعمال الإدارات

8 مليارات جنيه استثمارت فندفية جديدة لـ"العبار العقارية"

8 مليارات جنيه استثمارت فندفية جديدة لـ"العبار العقارية"

محافظ كفر الشيخ يوافق على الإعلان عن الدرجات الشاغرة بـ"التعليم"

محافظ كفر الشيخ يوافق على الإعلان عن الدرجات الشاغرة بـ"التعليم"

"عمومية أكرو مصر" تناقش توزيعات الأرباح السنوية

"عمومية أكرو مصر" تناقش توزيعات الأرباح السنوية

اختيارات الوطن

حفل تكريم عالمى لـ«صلاح» من الجبلاية.. و«كوبر»: أتمنى استمراره على القمة

حفل تكريم عالمى لـ«صلاح» من الجبلاية.. و«كوبر»: أتمنى استمراره على القمة

الإمام الشافعى.. مولد وصاحبه «مغلق للصيانة»

الإمام الشافعى.. مولد وصاحبه «مغلق للصيانة»

مرة واحد ميكانيكى أول ما صلح عربية.. خبطته: خير تعمل شر تلقى

مرة واحد ميكانيكى أول ما صلح عربية.. خبطته: خير تعمل شر تلقى

ماركات عالمية على محلات شعبية: بلد «براندات» صحيح

ماركات عالمية على محلات شعبية: بلد «براندات» صحيح

«فيها حاجة حلوة».. راعى كنيسة يكرّم حفظة القرآن

«فيها حاجة حلوة».. راعى كنيسة يكرّم حفظة القرآن

الأكثر قراءة

عاجل