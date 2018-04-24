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الوطن

"عمومية أكرو مصر" تناقش توزيعات الأرباح السنوية

منذ 7 دقيقة
كتب: عبدالعزيز المصري
"عمومية أكرو مصر" تناقش توزيعات الأرباح السنوية

البورصة - ارشيفية

تعقد شركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، اليوم اجتماع الجمعية العامة العادية، للنظر في مشروع توزيع الأرباح عن عام 2017.

وستناقش الجمعية العمومية أيضا نتائج الأعمال للعام الماضي، وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة في تلك الفترة، كما ستنظر العمومية في إبراء ذمة أعضاء المجلس عن الفترة، والترخيص في إبرام عقود معاوضة.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة أكرو مصر اقترح اليوم، ترحيل 263.3 مليون جنيه من الأرباح الظاهرة بالمركز المالي في 31 ديسمبر 2017 إلى العام المقبل، كما اقترح المجلس توزيع 13 مليون جنيه على العاملين عن 2017.

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