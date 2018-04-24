وزير البيئة: خطة طموحة لتعميم الصرف الصحي بنسبة 45% بالقرى

قال خالد فهمي، وزير البيئة، إن الحكومة لديها خطة طموحة لخدمة الصرف الصحي، لترتفع الخدمة الموجهة للقرى الأكثر احتياجا من 19 لـ45%، وذلك بتمويل من قروض مقدمة من البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة على عبدالعال، حيث يرد وزير البيئة على طلبات الإحاطة والمناقشة العامة الموجهة له بشأن تعدد مظاهر التلوث البيئي من سحابة سوداء وأدخنة، ومخلفات المصانع ومكامر الفحم وعوادم السيارات وعدم توفيق الأوضاع البيئية للمصانع الموجودة على ضفاف نهر النيل، ما أدى إلى تلوثها.

وأوضح فهمي، أن الصرف الصحي مسؤولية وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ودور وزارته هو التفتيش على كل محطات الصرف بالجمهورية، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بعمل محاضر ضد المخالفين وتنتهى إلى الحبس أو غرامة التى تصل إلى ألف جنيه، إلا أنها "قليلة ولا تساوى شيئا" بفعل التضخم، لافتا إلى أن هناك حاجة لما أسماه بأدوات اقتصادية وتحفيز مع تطبيق القانون مثل الدول المتحضرة.