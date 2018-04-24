8 مليارات جنيه استثمارت فندفية جديدة لـ"العبار العقارية"

قال محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية- التابعة لشركة إعمار مصر للتنمية، إن الأولى ستدير مجموعة من الفنادق في مراسي بقيمة استثمارية أكثر من 8 مليارات جنيه.

وأوضح "العبار"، في بيان لبورصة اليوم أن تلك الفنادق سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

وأشار "العبار"، إلى أن فندق العاملين الذي تقوم الشركة بتطوير يعد ضمن مجموعة من الفنادق التي تقوم إعمار للضيافة بإداراتها في مراسي، بالإضافة إلى فندق "مراسي منتجع الجولف والسبا" الذي بدأت الشركة في إنشائه.

وأوضح أن فندق مراسي منتجع الجولف يطل على ملاعب وبحيرات الجولف الخلابة ومن المتوقع افتتاحه في 2020.

الجدير بالذكر، أن مجموعة إعمار للضيافة التابعة لشركة إعمار العقارية بدأت في تنفيذ خطة لتطوير فندق العلمين بمنطقة سيدي عبد الرحمن لإعادة افتتاحه.