تسجيل الدخول

الوطن

رئيس جامعة الأزهر يضع إكليلا من الزهور على نصب الجندي المجهول

منذ 13 دقيقة
كتب: عبد الوهاب عيسى
رئيس جامعة الأزهر يضع إكليلا من الزهور على نصب الجندي المجهول

المحرصاوي يضع أكليل الزهور بجامعة الأزهر

نظم الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، مسيرة رمزية داخل الجامعة سيرًا على الأقدام لوضع إكليل من الزهور على نصب تذكاري رمزي بالجامعة تحية لأرواح الشهداء من القوات المسلحة والشرطة.

وأكد رئيس الجامعة، تقديره لجيش مصر العظيم الذي قدم أطهر الدماء وأغلى التضحيات خلال معركة تحرير سيناء، مشيرا إلى أنه "لولا هذه الأنفس الزكية الطاهرة ما كنّا ننعم اليوم في مصرنا الآمنة المستقرة".

ورافق رئيس الجامعة خلال مراسم وضع الأكليل عقيد قوات مسلحة وائل السعيد، مدير التربية العسكرية بالجامعة، والدكتور أشرف عطية البدويهي، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، والمكلف بتيسير أعمال الأمانة العامة للوجه البحري، والدكتور أسامة عبد الرؤوف، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، والأستاذ أحمد عباس، أمين عام الجامعة وكيل أول وزارة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والإداريين، وحشد من الطلاب.

وأدى المشاركون تحية العلم، تعبيرا عن تقديرهم للتضحيات التي يبذلها أبناء مصر الأوفياء من أبطال القوات المسلحة والشرطة المصرية الباسلة.

أخبار متعلقة

جامعة الأزهر تنعى طالبة توفيت في حادث قطار بالإسكندرية

جامعة الأزهر تنعى طالبة توفيت في حادث قطار بالإسكندرية
جامعة الأزهر تؤكد أن الإمتحانات 3 أيام فقط في الأسبوع

جامعة الأزهر تؤكد أن الإمتحانات 3 أيام فقط في الأسبوع
جامعة الأزهر ترفض دمج التعليم الأزهري أو إلغائه: تاريخ يستحيل إزالته

جامعة الأزهر ترفض دمج التعليم الأزهري أو إلغائه: تاريخ يستحيل إزالته
27 مايو.. الحكم في أحقية محمد أبوهاشم بالقيام بأعمال رئيس جامعة الأزهر

27 مايو.. الحكم في أحقية محمد أبوهاشم بالقيام بأعمال رئيس جامعة الأزهر
جامعة القاهرة تكرم رئيس "الأزهر" ونائبه

جامعة القاهرة تكرم رئيس "الأزهر" ونائبه
غدا.. رئيس جامعة الأزهر يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول

غدا.. رئيس جامعة الأزهر يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول
نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد الدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد الدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس

التعليقات

أرقام قياسية بالجملة تنادى «ملك البريميرليج» مع ليفربول

أحدث الأخبار

بالصور| مسيرة لطلائع الغربية بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

بالصور| مسيرة لطلائع الغربية بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

ترقية 3 قيادات بـ"الصحة الدقهلية" لتسيير أعمال الإدارات

ترقية 3 قيادات بـ"الصحة الدقهلية" لتسيير أعمال الإدارات

8 مليارات جنيه استثمارت فندفية جديدة لـ"العبار العقارية"

8 مليارات جنيه استثمارت فندفية جديدة لـ"العبار العقارية"

محافظ كفر الشيخ يوافق على الإعلان عن الدرجات الشاغرة بـ"التعليم"

محافظ كفر الشيخ يوافق على الإعلان عن الدرجات الشاغرة بـ"التعليم"

"عمومية أكرو مصر" تناقش توزيعات الأرباح السنوية

"عمومية أكرو مصر" تناقش توزيعات الأرباح السنوية

اختيارات الوطن

حفل تكريم عالمى لـ«صلاح» من الجبلاية.. و«كوبر»: أتمنى استمراره على القمة

حفل تكريم عالمى لـ«صلاح» من الجبلاية.. و«كوبر»: أتمنى استمراره على القمة

الإمام الشافعى.. مولد وصاحبه «مغلق للصيانة»

الإمام الشافعى.. مولد وصاحبه «مغلق للصيانة»

مرة واحد ميكانيكى أول ما صلح عربية.. خبطته: خير تعمل شر تلقى

مرة واحد ميكانيكى أول ما صلح عربية.. خبطته: خير تعمل شر تلقى

ماركات عالمية على محلات شعبية: بلد «براندات» صحيح

ماركات عالمية على محلات شعبية: بلد «براندات» صحيح

«فيها حاجة حلوة».. راعى كنيسة يكرّم حفظة القرآن

«فيها حاجة حلوة».. راعى كنيسة يكرّم حفظة القرآن

الأكثر قراءة

عاجل