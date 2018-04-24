رئيس جامعة الأزهر يضع إكليلا من الزهور على نصب الجندي المجهول

نظم الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، مسيرة رمزية داخل الجامعة سيرًا على الأقدام لوضع إكليل من الزهور على نصب تذكاري رمزي بالجامعة تحية لأرواح الشهداء من القوات المسلحة والشرطة.

وأكد رئيس الجامعة، تقديره لجيش مصر العظيم الذي قدم أطهر الدماء وأغلى التضحيات خلال معركة تحرير سيناء، مشيرا إلى أنه "لولا هذه الأنفس الزكية الطاهرة ما كنّا ننعم اليوم في مصرنا الآمنة المستقرة".

ورافق رئيس الجامعة خلال مراسم وضع الأكليل عقيد قوات مسلحة وائل السعيد، مدير التربية العسكرية بالجامعة، والدكتور أشرف عطية البدويهي، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، والمكلف بتيسير أعمال الأمانة العامة للوجه البحري، والدكتور أسامة عبد الرؤوف، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، والأستاذ أحمد عباس، أمين عام الجامعة وكيل أول وزارة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والإداريين، وحشد من الطلاب.

وأدى المشاركون تحية العلم، تعبيرا عن تقديرهم للتضحيات التي يبذلها أبناء مصر الأوفياء من أبطال القوات المسلحة والشرطة المصرية الباسلة.