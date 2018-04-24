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العراق.. الجبهة التركمانية تتوقع الفوز بـ 10 مقاعد برلمانية

منذ 11 دقيقة
كتب: وكالات
العراق.. الجبهة التركمانية تتوقع الفوز بـ 10 مقاعد برلمانية

البرلمان العراقي - صورة أرشيفية

توقعت الجبهة التركمانية العراقية، الفوز بعشرة مقاعد من أصل 328، في الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 مايو المقبل، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وقال آيدن معروف، رئيس الكتلة التركمانية في برلمان إقليم شمال العراق، إن الجبهة التركمانية حزب رئيسي في البلاد، ويمثل غالبية أصوات تركمان العراق.

وأضاف في تصريح للأناضول: "نطمح بالفوز بمزيد من المقاعد في الانتخابات القادمة، لزيادة تمثيل التركمان في البرلمان العراقي".

وتابع: "نشارك في الانتخابات في كل من محافظتي كركوك وأربيل بقائمة باسم الجبهة التركمانية، كما أننا نشارك مع عدد من القوائم غير التركمانية، في 3 محافظات أخرى".

وأوضح معروف أن "الجبهة التركمانية تخوض الانتخابات البرلمانية بـ 70 مرشحاً في 5 محافظات عراقية، ونتوقع الحصول على 3 مقاعد في كركوك (شمال)، و4 في نينوى، ومقعد واحد في أربيل (شمال)، ومقعد واحد إلى اثنين في المدن الأخرى".

مشيراً بشكل إجمالي أن الجبهة "تتوقع الفوز بعشرة مقاعد" في الانتخابات المقبلة.

وبشأن احتمالية تغيّر الخارطة السياسية في كركوك وتوزع المقاعد فيها، قال معروف: "يجب أن تقتنع كافة المكونات بالحياة المشتركة في هذه المحافظة، فأي مكوّن لا يستطيع فرض نفسه على الآخر، أو تغييبه عن الحضور".

ووفق المصدر نفسه، فإن "كركوك مدينة حساسة، ويجب التعامل معها بحساسية، فهي مدينة التعايش السلمي بين القوميات، ويجب أن تشارك جميع مكوناتها في المعادلة السياسية، وبصورة مؤكدة سيكون هناك تغيير، لكن سياستنا هي الحفاظ على التوازن السياسي فيها".

وتوقع معروف أن "يحصل المكون الكردي على 5 أو 6 مقاعد، والمكون العربي على 4، والمكون التركماني على 3 أو 4 مقاعد، من أصل 12 مقعداً مخصصة للمحافظة، علاوة على مقعد الكوتا المخصص للمسيحيين".

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