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الوطن

ترقية 3 قيادات بـ"الصحة الدقهلية" لتسيير أعمال الإدارات

منذ 7 دقيقة
كتب: صالح رمضان
ترقية 3 قيادات بـ"الصحة الدقهلية" لتسيير أعمال الإدارات

الدكتورة هبة الشريف

أصدر الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، 3 قرارات بترقية 3 من قيادات المديرية لأداء مهام أعمال إدارات المديرية.

وقرر مكي ندب الدكتور هبة أحمد الشريف، لتسيير أعمال مدير إدارة المستشفيات، إضافة إلى عملها مدير إدارة الرعاية العاجلة والحرجة، وندب الدكتورة لمياء محمد الإمام، لتسيير أعمال مدير الإدارة العامة للشؤون الوقائية والرعاية الأساسية.

كما قرر ندب الدكتور تامر محمد الطنبولي، من الإدارة الصحية بدكرنس لتسيير أعمال مدير إدارة الرعاية الأساسية.

وصرح مكي، لـ"الوطن"، بأنه يجري حاليا الإعلان عن شغل وظيفة مدير إدارة، واتخاذ قرار بنقل مدير الإدارة الصحية بميت سلسيل إلى إدارة دكرنس الصحية.

يذكر أن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، أصدر القرار رقم 193 لسنة 2018، بندب الدكتور هشام محمد شوقي مسعود، مدير عام الإدارة العامة للشؤون الوقائية والرعاية الأساسية بمديرية الشؤون الصحية بالدقهلية، للعمل مديرا لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية وذلك لمدة عام.

 

 

 

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