إحالة أوراق 6 متهمين للمفتى بتهمة قتل حارس أمن بقصد السرقة

أمرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، بإحالة أوراق 6 متهمين لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي فى إعدامهم، لإتهامهم بقتل حارس أمن أثناء استقلاله سيارة نقل أموال، بطريق الكريمات، عام 2015.

وحددت المحكمة جلسة 31 مايو للنطق بالحكم بعد ورود رأي المفتي، وصدر القرار برئاسة المستشار حمادة شكري، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري، وأسامة محمد علي، وأمانة سر ياسر عبد العاطي.

وأسندت المحكمة للمتهمين، ارتكاب جرائم قتل حارس أمن أثناء استقلاله سيارة مخصصة لنقل أموال بصحبة آخرين، بطريق الكريمات، عائدين إلى أسيوط حيث مقر شركتهم، وحيازة سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص، والشروع فى قتل 3 حراس آخرين، والسرقة.

واستمعت النيابة العامة خلال التحقيقات لأحد المجنى عليهم وهو ضابط أمن بإحدى شركات الحراسة، وقال إنه أثناء استقلال سيارة مخصصة لنقل أموال فى طريق الكريمات عائدين إلى أسيوط، باغتهم المتهمون يستقلون سيارة جيب، وأكد أن أحد المتهمين أطلق الأعيرة النارية بشكل عشوائي مما أدى لمصرع المتوفي، وإصابة الآخرين، وطاردوهم واستولوا علي الأموال.