مصرع سائق سقطت عليه لوحة إعلانية بستانلي في الإسكندرية

لقى سائق مصرعه إثر سقوط إحدى اللوحات الإعلانية بأعلى العقارات رقم 256 بطريق الكورنيش، بمنطقة ستانلي، شرق الإسكندرية.

تلقى اللواء مصطفي النمر مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف عبد الحميد، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود من مأمور قسم شرطة الرمل أول، يفيد بوفاة محمد السيد أبو العز يونس، 67 سنة، سائق، مقيم بأبيس العاشرة، دائرة محرم بك، بسبب سقوط أحد اللافتات التجارية بأعلى العقارات رقم 256 بطريق الكورنيش، بمنطقة ستانلي، شرق الإسكندرية.

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط قسم شرطة الرمل أول وبرفقتهم ضباط الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وتبين بسقوط لوحة إعلانية وأجزاء من سور بسطح عقار مثبت عليه لوحة إعلانية كبيرة بمساحة 10 متر × 10 متر، أعلى كافتيريا واحة كريم على أحد المارة بالطريق العام، بعقار بناء قديم، ومكون من 8 طوابق، مما أسفرت عن مصرع شخص أثناء مروره أسفل العقار.

وقال أحد شهود العيان، إن احد عمال شركات الإعلان الكبرى، أثناء إزالتهم اليافطة الإعلانية بعد انتهاء فترة التعاقد للإعلان، سقطت منهم على أحد المارة بالطريق العام، مما أدت إلى وفاته.

حرر محضر إداري قسم شرطة الرمل أول، وجرى نقل المتوفى إلى مشرحة كوم الدكة "تم النقل"، وإخطار رئيس حي شرق، وجار العرض على النيابة العامة.