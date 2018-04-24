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الوطن

ارتفاع أسعار المنازل في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات

منذ 18 دقيقة
كتب: وكالات
ارتفاع أسعار المنازل في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات

العقارات

ارتفعت أسعار المنازل في 20 مدينة بالولايات المتحدة في فبراير الماضي، وبأكثر من توقعات المحللين.

وأظهرت بيانات صادرة عن مؤشر "ستاندرد أند بورز - كايس شيللر" اليوم الثلاثاء، ارتفاع أسعار المنازل في 20 مدينة أمريكية بنسبة 6.8% في فبراير الماضي على أساس سنوي، مقابل6.4% في يناير السابق له.

وكانت توقعات المحللين قد أشارت إلى ارتفاع أسعار المنازل في 20 مدينة في الولايات المتحدة بنسبة 6.3%.

وأظهرت البيانات أن أعلى معدل ارتفاع في الأسعار بالعشرين مدينة كانت مدن "سياتل" بنسبة 12.7%، و"لاس فيجاس" بنسبة 11.6%، و"سان فرانسيسكو" بنحو 10.1%.

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