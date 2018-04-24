الكنيسة القبطية تهنئ السيسي بعيد سيناء: نصلي من أجل قواتنا المسلحة

هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية باسمها وباسم البابا تواضروس الثاني، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بعيد تحرير سيناء، التي وصفتها بالأرض الغالية التي باركها الله وعبرت بها العائلة المقدسة.

وأضافت الكنيسة، في بيانها: "نصلي في هذه الذكرى المجيدة أن يكلل الله خطى قواتنا المسلحة وقوات الشرطة، ويوفقهما في إتمام المهمة الوطنية التي يقومون بها في سيناء بنجاح مع تعميرها وتنميتها لصالح أبنائها ولصالح الوطن كله، لتصير بحق أرض الخير وملتقى لكل الساعين نحو الاستقرار والنماء والسلام".