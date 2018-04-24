تسجيل الدخول

الوطن

الكنيسة القبطية تهنئ السيسي بعيد سيناء: نصلي من أجل قواتنا المسلحة

منذ 13 دقيقة
كتب: مصطفى رحومة
الكنيسة القبطية تهنئ السيسي بعيد سيناء: نصلي من أجل قواتنا المسلحة

البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية باسمها وباسم البابا تواضروس الثاني، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بعيد تحرير سيناء، التي وصفتها بالأرض الغالية التي باركها الله وعبرت بها العائلة المقدسة.

وأضافت الكنيسة، في بيانها: "نصلي في هذه الذكرى المجيدة أن يكلل الله خطى قواتنا المسلحة وقوات الشرطة، ويوفقهما في إتمام المهمة الوطنية التي يقومون بها في سيناء بنجاح مع تعميرها وتنميتها لصالح أبنائها ولصالح الوطن كله، لتصير بحق أرض الخير وملتقى لكل الساعين نحو الاستقرار والنماء والسلام".

أخبار متعلقة

البابا تواضروس الثاني يستقبل وزير الصناعة والتجارة الأسبق

البابا تواضروس الثاني يستقبل وزير الصناعة والتجارة الأسبق
للأسبوع الثاني.. البابا تواضروس يتغيب عن عظته الأسبوعية

للأسبوع الثاني.. البابا تواضروس يتغيب عن عظته الأسبوعية
البابا "تواضروس الثاني" يستقبل قيادات الإسكندرية للتهنئة بعيد الغطاس

البابا "تواضروس الثاني" يستقبل قيادات الإسكندرية للتهنئة بعيد الغطاس
محافظ بني سويف يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد

محافظ بني سويف يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد
الأزهر يهنئ البابا تواضروس الثاني والإخوة الأقباط بعيد القيامة

الأزهر يهنئ البابا تواضروس الثاني والإخوة الأقباط بعيد القيامة

التعليقات

أرقام قياسية بالجملة تنادى «ملك البريميرليج» مع ليفربول

أحدث الأخبار

هيثم دبور يحيي ذكرى صلاح جاهين وعبدالرحمن الأبنودي على "إينرجي"

هيثم دبور يحيي ذكرى صلاح جاهين وعبدالرحمن الأبنودي على "إينرجي"

نائب: إدارة "بسكو مصر" لم تترك بابا للتفاوض مع العمال

نائب: إدارة "بسكو مصر" لم تترك بابا للتفاوض مع العمال

وزير التموين في "زراعة النواب" بسبب سعر توريد القمح

وزير التموين في "زراعة النواب" بسبب سعر توريد القمح

إسماعيل: يجب عدم استغلال الموارد الطبيعية إلا بترخيص حفاظا على ثرواتنا

إسماعيل: يجب عدم استغلال الموارد الطبيعية إلا بترخيص حفاظا على ثرواتنا

الهيئة العربية للمسرح تفتح باب المشاركة "مهرجان المسرح العربي" في مايو

الهيئة العربية للمسرح تفتح باب المشاركة "مهرجان المسرح العربي" في مايو

اختيارات الوطن

حفل تكريم عالمى لـ«صلاح» من الجبلاية.. و«كوبر»: أتمنى استمراره على القمة

حفل تكريم عالمى لـ«صلاح» من الجبلاية.. و«كوبر»: أتمنى استمراره على القمة

الإمام الشافعى.. مولد وصاحبه «مغلق للصيانة»

الإمام الشافعى.. مولد وصاحبه «مغلق للصيانة»

مرة واحد ميكانيكى أول ما صلح عربية.. خبطته: خير تعمل شر تلقى

مرة واحد ميكانيكى أول ما صلح عربية.. خبطته: خير تعمل شر تلقى

ماركات عالمية على محلات شعبية: بلد «براندات» صحيح

ماركات عالمية على محلات شعبية: بلد «براندات» صحيح

«فيها حاجة حلوة».. راعى كنيسة يكرّم حفظة القرآن

«فيها حاجة حلوة».. راعى كنيسة يكرّم حفظة القرآن

الأكثر قراءة

عاجل