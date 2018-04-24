صحيفة تركية: محاولات لإقناع "جول" بالترشح للرئاسة

قالت صحيفة "زمان" التركية إن اسم الرئيس التركي السابق عبدالله جول يتردد في الفترة الأخيرة للترشح إلى الانتخابات الرئاسية التركية المزمع إجراءها في يونيو المقبل.

وأضافت الصحيفة أنه منذ الإعلان عن تبكير موعد الانتخابات في تركيا بات يتردد اسم الرئيس التركي السابق عبد الله جول من جديد في ظل النقاشات القائمة حول ما إن كانت المعارضة التركية ستدفع بمرشح مشترك أم لا.

وبينما تصر رئيسة حزب الخير الملقبة بـ"المرأة الحديدية" ميرال أكشينار على الترشح في الانتخابات الرئاسية، يدور الحديث حول محاولات إقناع عبدالله جول بتقديم أوراقه للترشح إلى الرئاسة قبل نهاية الأسبوع الجاري.

من جانبه ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات بالأمس أن موضوع ترشح عبد الله جول ليس بمشكلة، وقال أن الأسئلة المتعلقة بترشحه يجب توجيهها إلى جول نفسه.