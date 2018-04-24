"الحركة الوطنية" يعقد مؤتمرا جماهيريا في الشرقية بمناسبة تحرير سيناء

يعقد حزب الحركة الوطنية المصرية، مؤتمرًا جماهيريًا، ‪السبت المقبل‬، بمحافظة الشرقية بمناسبة عيد تحرير سيناء.

ويعلن الحزب خلال المؤتمر دعمه للقيادة السياسية في الفترة المقبلة ويقدم التهنئة أمام جماهير المؤتمر للرئيس عبدالفتاح السيسي على فوزه في الانتخابات الرئاسية لفترة حكم ثانية.

يحضر المؤتمر اللواء رؤوف السيد القائم بأعمال رئيس الحزب، والدكتور أحمد الضبع الأمين العام وهشام الهرم الأمين العام المساعد، ورضوى مصطفى عضو الهيئة العليا، ومرفت مصطفى علي أمينة التواصل السياسي، وخالد العوامي أمين الإعلام والمتحدث الرسمي، ومحمد عزمي أمين الشباب وجمهور من كوادر وقيادات الحزب بالمحافظة والمحافظات المجاورة.