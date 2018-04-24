عقيلة صالح: أتوقع تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا نهاية 2018

توقع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي في طبرق (شرق)، تشكيل تشكيل حكومة وحدة وطنية واحدة، في ليبيا نهاية 2018، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

جاء ذلك في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، بمطار الرباط-سلا، قبيل مغاردته المغرب.

وقال صالح، "أتوقع أنه بنهاية هذا العام، ستحل المشاكل في ليبيا، وتشكل حكومة وحدة وطنية واحدة".

وأشار إلى أنه طلب رسميا من المغرب أن يحث الأطراف الليبية، وأيضا مبعوث الأمم المتحدة لليبيا، غسان سلامة، على "سرعة الحل المطلوب لتعديل الاتفاق السياسي، لتمر ليبيا من أزمتها الراهنة".

وقال صالح، إنه خلاله لقائه برئيس مجلس النواب ووزير الخارجية المغربيين، لمس انشغالا من الرباط "بالشأن الليبي"، ورغبة في المساعدة على حل أزمة بلاده.

ووصف زيارته للمغرب بـ"الناجحة".

وأضاف أنه "سيكون للمغرب دور ريادي أكثر فيما يتعلق بالعلاقات مع ليبيا".

وغادر عقلية صالح، الرباط، اليوم، بعدما حل بها مساء الأحد، وأجرى مباحثات مع كل من رئيس مجلس النواب المغربي، الحبيب المالكي، ووزير الخارجية، ناصر بوريطة.

والتقى صالح، ليلة أمس، خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، في أول لقاء بين الطرفين منذ انتخاب هذا الأخير مطلع أبريل الجاري.

ومن المنتظر أن يغادر خالد المشري المغرب في وقت لاحق اليوم.

وأمس، قال صالح، في مؤتمر صحفي بالرباط، عقب لقائه رئيس مجلس النواب المغربي، إن مطالب المجلس الذي يرأسه هو "دعم الاتفاق السياسي بالتعديل المقترح من (المبعوث الأممي بليبيا) غسان سلامة، الذي اعتمده مجلس النواب، ونتوقع ونرجو من مجلس الدولة أن يوافق على هذا التعديل".

وفي سبتمبر الماضي، طرح سلامة بالأمم المتحدة خطة عمل تتضمن "تعديل اتفاق الصخيرات"، و"مؤتمر وطني للمصالحة" و"استفتاء على الدستور وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية".

وفي 17 ديسمبر 2015، وقع الفرقاء الليبيون اتفاقا سياسيا بمنتجع الصخيرات بالمغرب، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ومجلس أعلى للدولة (هيئة استشارية)، إضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب، باعتباره الجسم التشريعي للبلاد. -