كاهن الكنيسة المعلقة: موقع "مسار العائلة المقدسة" لا توجد به دورة مياه

قال القمص يعقوب سليمان، كاهن الكنيسة المعلقة، إنه لم تتم أي أعمال تطوير خلال الفترة الماضية بالكنيسة التي تقع ضمن مسار العائلة المقدسة، لافتا إلى أن مغارة "أبوسرجة" أحد مواقع المسار لا يوجد بها دورات مياه، ورغم إعلان اللجنة الهندسية التي شكلتها وزارة السياحة إنشاء دورات مياه بها إلا أن قرارها بات حبر على ورق، حيث لم تقم اللجنة بأي أعمال صيانة خلال الشهور الماضية.

وأضاف لـ"الوطن" أن بعض حوائط الكنيسة تحتاج إلى إجراء عمليات ترميم فورية، منوها إلى أن السور الحديدي الذي تم بنائه لفصل المارة بالشارع عن زوار الكنيسة تم هدمه بالكامل، منوها إلى أنه رغم سعي الدولة خلال السنوات الماضية لإدراج المسار ضمن برامج الحج الفاتيكاني إلا أن هناك أياد خفية تعمل لعدم خروج المسار للنور.