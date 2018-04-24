وزير التعليم العالي يقترح إنشاء مجلس تنسيقي للبحث العلمي

اقترح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار إنشاء مجلس تنسيقي للبحث العلمي يضم جميع المعاهد والمراكز البحثية على مستوى الجمهورية، كاشفا في الوقت ذاته عن انتهاء الوزارة من إعداد استراتيجية موحدة للبحث العلمي في مصر تحت اسم (الاستراتيجية القومية للبحث العلمي).

جاء ذلك في كلمة للوزير خلال مشاركته في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور جمال شيحة لمناقشة ما يخص قطاع البحث العلمي والهيئات التابعة له في مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2018-2019.

وقال عبدالغفار، إن عدد المراكز البحثية التابعة للوزارة 11 مركزًا بالإضافة إلى أكاديمية البحث العلمي، وإن هناك 15 مركزا بحثيا آخرين تابعين للوزارات المختلفة، مثل: مركز بحوث النقل التابع لوزارة النقل والمواصلات، ومركز بحوث الصحراء ومركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، موضحا أنه منذ خمسينيات القرن الماضي كانت هناك رؤية بإنشاء مراكز ومعاهد بحثية لخدمة الأنشطة المرتبطة بعمل الوزارات المختلفة.

وأضاف "عبدالغفار" أنه عند حساب مخصصات البحث العلمي في الموازنة العامة للدولة يتم جمع المخصصات المحددة للمراكز التابعة للوزارات ضمن موازنة البحث العلمي، والتي تتجاوز في مجموعها النسب المنصوص عليها دستوريا، إلا أن المشكلة تتمثل في عدم وجود ترابط بين المراكز البحثية تحت لواء جهة منظمة للبحث العلمي، ما يستدعي ضرورة تبعية جميع المعاهد والمراكز البحثية فنيا وعلميا لجهة واحدة، وأن يكون كل مركز أو معهد تابع إداريا للوزارة المختصة.

وشدد عبد الغفار على أهمية وجود هيئة واحدة تتابع المراكز والمعاهد البحثية وتنسق فيما بينها من خلال خطة بحثية محددة.

وفي سياق متصل، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار إن الوزارة عملت على مدار 12 شهرا لوضع استراتيجية موحدة للبحث العلمي في مصر (الاستراتيجية القومية للبحث العلمي)، وإن هذه الاستراتيجية تمت وضعها بناء على مخاطبات مع جميع الوزارات.

وأشار عبد الغفار إلى أن الاستراتيجية مقسمة إلى خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات، وأنه تم عمل ورش عمل وعشرات اللقاءات مع ممثلين عن كل الوزارات للتعرف على طموحات الوزارات ومطالبها من البحث العلمي.

وأكد عبد الغفار أن مصر أصبح لديها حاليا صورة ورؤية واضحة لأولويات البحث العلمي في مختلف المجالات، ومنها: الزراعة والري والآثار والصناعة وغيرها، وأن هناك خطة قومية للبحث العلمي سيكون لدينا في ضوئها مؤشرات أداء تعمل من خلالها مختلف الوزارات.

من جانبه، قال أمين عام المراكز والمعاهد والهيئات البحثية الدكتور ياسر رفعت إن مصر بها 729 باحثا لكل مليون مواطن في حين أن اليابان بها 5 آلاف باحث لكل مليون مواطن، مؤكدا الحاجة إلى زيادة قاعدة الباحثين.

وأضاف رفعت أن مصر سجلت 14100 بحثا عام 2014، ووصلت حاليا إلى 18375 بحثا، وأن تصنيف مصر تحسن مركزين ليصبح المركز 35 من بين نحو مائتي دولة على مستوى العالم.