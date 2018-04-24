رئيس "زراعة النواب" لنائب وصف وزير التموين بـ"المحترم": "نيّلت الدنيا"

وضع النائب سيد أبوبريدعة، حكومة المهندس شريف إسماعيل، في موقف حرج، وذلك بوصفه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، بأنه "أول وزير محترم".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب هشام الشعيني، بشأن أسعار توريد القمح الذي حددته الحكومة بـ 600 جنيه وهو ما قوبل بالرفض من بعض النواب.

وكان النائب سيد أبوبريدعة، طالب برفع سعر التوريد لـ700 جنيه للإردب، مرحبًا بوجود الوزير المحترم في الاجتماع، مضيفًا: "دى أول مرة أقول الوزير المحترم".

وانفعل النائب هشام الشعينى، رئيس اللجنة، مطالبًا النائب بسحب الكلمة، متابعًا: "أعضاء الحكومة كلهم محترمين ولابد من سحب الكلمة دي"، ورد "أبو بريدعة" معلنًا سحب الكلمة، مع مطالبته زيادة سعر التوريد. وعقب رئيس اللجنة ضاحكًا: "زيادة إيه إنت نيلت الدنيا".