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الوطن

"طاقة البرلمان" توافق على موازنات قطاع البترول

منذ 22 دقيقة
كتب: محمد يوسف
"طاقة البرلمان" توافق على موازنات قطاع البترول

المهندس طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس طلعت السويدي، مشروعات الموازنة العامة لقطاع البترول والهيئات التابعة لها عن العام المالي 2018/2019.

وتشمل موازنات قطاع البترول: ديوان عام الوزارة، الهيئة العامة للبترول، جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز.

وبلغت جملة موازنة "هيئة البترول" للعام المالي الجديد نحو 958 مليار و49 مليون و549 ألف جنيه، بينما قدرت التكاليف والمصروفات بـ 724 مليار و74 مليون جنيه، وتقديرات الإيرادات بلغت 751 مليار و932 مليون جنيه.

وقدر صافي الربح للعام المالى الجديد 2018/2019 للهيئة العامة للبترول، مبلغ وقدرة 27 مليارا و858 مليون.

فيما بلغت تقديرات جملة موازنة "جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز"، وهو أولى الموازنات المعروضة أمام البرلمان بعد إنشاؤه - 67 مليون و98 ألف، بينما وصلت تقديرات التكاليف والمصروفات قدرها 41 مليون و657 ألف، وقدرت الإيرادات بمبلغ 49 مليون و950 ألف جنيه، وقدر صافى الربح للعام المالي الجديد 2018/2019 نحو 8 ملايين و293 ألف جنيه.

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